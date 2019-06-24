Halk dilinde serçe otu olarak bilinen kuşkonmaz, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Kök kısmından çorba yapılan kuşkonmazın gövde kısmından yemek, kavurma ve garnitür yapılır. İşte, kuşkonmaz tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir öneri: Kuşkonmazlı tepsi köfte. Peki, Kuşkonmazlı tepsi köfte nasıl yapılır? İşte, kuşkonmazlı tepsi köfte tarifi
Kuşkonmazlı tepsi köfte için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik:
Tavuk göğüs etlerini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin ve geniş bir kaseye alın.
İnce kıydığınız taze soğan, maydanoz ve kırmızı biberi ilave edip karıştırın.
Zeytinyağını ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırıp yoğurun.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Kıymalı harcı tepsiye yayın.
Üzerine sıra sıra kuşkonmazları dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kıymalı harç pişene kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Fırından alınca dilimleyerek sıcak servis yapın.