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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Kuşkonmazlı tepsi köfte tarifi
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Kuşkonmazlı tepsi köfte tarifi

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Kuşkonmazlı tepsi köfte tarifi

Halk dilinde serçe otu olarak bilinen kuşkonmaz, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Kök kısmından çorba yapılan kuşkonmazın gövde kısmından yemek, kavurma ve garnitür yapılır. İşte, kuşkonmaz tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir öneri: Kuşkonmazlı tepsi köfte. Peki, Kuşkonmazlı tepsi köfte nasıl yapılır? İşte, kuşkonmazlı tepsi köfte tarifi

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 parça tavuk göğüs eti
  • 2 dal taze soğan
  • 1 demet maydanoz
  • 2 kırmızı kapya biberi
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı Tuz
  • 1 çay kaşığı Karabiber
  • 1 çay kaşığı Kırmızı pul biber
  • 1 çay kaşığı Zerdeçal
  • 10-12 kuşkonmaz

Hazırlanışı

Kuşkonmazlı tepsi köfte için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik:

Tavuk göğüs etlerini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin ve geniş bir kaseye alın.
İnce kıydığınız taze soğan, maydanoz ve kırmızı biberi ilave edip karıştırın.
Zeytinyağını ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırıp yoğurun.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Kıymalı harcı tepsiye yayın.
Üzerine sıra sıra kuşkonmazları dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kıymalı harç pişene kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Fırından alınca dilimleyerek sıcak servis yapın.

 

Kuşkonmazlı tepsi köfte nasıl yapılır
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