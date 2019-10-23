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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.10.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmaz nasıl pişirilir?

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Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmaz nasıl pişirilir?

Hem süs hem sebze olarak kullanılan kuşkonmaz, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan lezzetlerden biri. Kuşkonmazı haşlama yöntemiyle, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirerek tüketebilirsiniz. İşte, ‘kuşkonmaz nasıl temizlenir?’, ‘kuşkonmaz nasıl pişirilir?’ sorularının yanıtı

Çok eskiçağlarda kendi doğal ortamından alınıp taze sürgünleri için yetiştirilmeye başlanan sebze kuşkonmaz Eski Yunan ve Romalılar'dan beri çok sevilen değerli bir besin kaynağıdır. Bugün en çok Fransa, İtalya, Çin ve ABD'de yetiştirilir. Türkiye'de taze üretimi gitgide artmaktadır.Genel bir inanış olarak kuşkonmazın cinsel olarak uyarıcı yani afrodizyak bir besin olduğu düşünülür. 

Kuşkonmaz A, B1, B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra protein, şeker, yağ ve çeşitli mineralleri de içeren zengin bir üründür. Çorbası yapılır ya da garnitür ve salata olarak yenir.

Süs kuşkonmazları içinde en yaygınlarından biri olan tül kuşkonmazı tüy gibi incecik, hoş görünümlü yaprakları için yetiştirilen bir saksı bitkisidir. Bitkinin yaprakları çiçekçilikte buket hazırlamakta da kullanılır.

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR?

Kuşkonmazı saplarından 2-3 cm kesin. Kuşkonmazın üzerinde bulunan dikenli yaprakları ince uçlu bir bıçak yardımıyla alın. Kuşkonmazın daha çabuk ve iyi pişebilmesi için kökteki kalınlığı salatalık soyacağı ile traşlayın. Kesilmiş halde olan kuşkonmazın temizlenmeye ihtiyacı yoktur. Fakat sapın dibinden açığa çıkan bölümün taze ve nemli görünene kadar kesilmesi gerekmektedir.

KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Çok fazla pişirilmemesi gereken kuşkonmazın pişirme yöntemi damak tadına göre değişir. Kuşkonmazı çiğ olarak veya pişirerek yiyebilirsiniz. Kuşkonmazı haşlayarak, buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirebilirsiniz.

Kuşkonmazı en pratik ve sağlıklı şekilde tüketmenin yollarından biri haşlamadır. Kuşkonmazı suda ya da buharda haşlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, kuşkonmazın üzerinde yer alan dikenleri koparmak ve sonrasında buharda haşlama aparatına ya da suya koymak. Haşlama süresi kuşkonmazların boyutlarına ve kalınlıklarına göre değişiklik gösterir. Kuşkonmaz haşlanırken bir yanda soğuk suyun içerisine birkaç buz atın. Kuşkonmazlar haşlandıktan sonra derhal soğuk suyun içerisine alın. Haşlandıktan sonra kuşkonmazı sade ya da limon, yağ ve baharat ekleyerek servis edebilirsiniz.

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