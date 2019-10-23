Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmaz nasıl pişirilir?

Çok eskiçağlarda kendi doğal ortamından alınıp taze sürgünleri için yetiştirilmeye başlanan sebze kuşkonmaz Eski Yunan ve Romalılar'dan beri çok sevilen değerli bir besin kaynağıdır. Bugün en çok Fransa, İtalya, Çin ve ABD'de yetiştirilir. Türkiye'de taze üretimi gitgide artmaktadır.Genel bir inanış olarak kuşkonmazın cinsel olarak uyarıcı yani afrodizyak bir besin olduğu düşünülür.

Kuşkonmaz A, B1, B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra protein, şeker, yağ ve çeşitli mineralleri de içeren zengin bir üründür. Çorbası yapılır ya da garnitür ve salata olarak yenir.

Süs kuşkonmazları içinde en yaygınlarından biri olan tül kuşkonmazı tüy gibi incecik, hoş görünümlü yaprakları için yetiştirilen bir saksı bitkisidir. Bitkinin yaprakları çiçekçilikte buket hazırlamakta da kullanılır.

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR?

Kuşkonmazı saplarından 2-3 cm kesin. Kuşkonmazın üzerinde bulunan dikenli yaprakları ince uçlu bir bıçak yardımıyla alın. Kuşkonmazın daha çabuk ve iyi pişebilmesi için kökteki kalınlığı salatalık soyacağı ile traşlayın. Kesilmiş halde olan kuşkonmazın temizlenmeye ihtiyacı yoktur. Fakat sapın dibinden açığa çıkan bölümün taze ve nemli görünene kadar kesilmesi gerekmektedir.

KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Çok fazla pişirilmemesi gereken kuşkonmazın pişirme yöntemi damak tadına göre değişir. Kuşkonmazı çiğ olarak veya pişirerek yiyebilirsiniz. Kuşkonmazı haşlayarak, buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirebilirsiniz.

Kuşkonmazı en pratik ve sağlıklı şekilde tüketmenin yollarından biri haşlamadır. Kuşkonmazı suda ya da buharda haşlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, kuşkonmazın üzerinde yer alan dikenleri koparmak ve sonrasında buharda haşlama aparatına ya da suya koymak. Haşlama süresi kuşkonmazların boyutlarına ve kalınlıklarına göre değişiklik gösterir. Kuşkonmaz haşlanırken bir yanda soğuk suyun içerisine birkaç buz atın. Kuşkonmazlar haşlandıktan sonra derhal soğuk suyun içerisine alın. Haşlandıktan sonra kuşkonmazı sade ya da limon, yağ ve baharat ekleyerek servis edebilirsiniz.