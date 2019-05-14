Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmaz nasıl pişirilir?
Çok eskiçağlarda kendi doğal ortamından alınıp taze sürgünleri için yetiştirilmeye başlanan sebze kuşkonmaz, Eski Yunan ve Romalılar'dan beri çok sevilen değerli bir besin kaynağıdır. Genel bir inanış olarak kuşkonmazın afrodizyak bir besin olduğu düşünülür. Peki, Kuşkonmaz nasıl pişirilir?
Kuşkonmaz veya bahçe kuşkonmaz, halk adı serçe otu, çok yıllık bir çiçekli bitki türüdür. Genç sürgünler bahar sebzesi olarak kullanılır. Kuşkonmaz en iyi besince zengin, kumlu ve gevşek topraklarda yetişir. Sulak, kumlu ve killi, kuvvetli topraklarda, ormanlık yerlerde yetişir. Gövdeleri dik, yeşil düzgün yüzlü ve yaygın dallıdır. Dallar dalcıklara ayrılmış olup, ince, yeşil renkli, 3-6 tanesi bir aradadır. Yapraklar küçük ve zarımsıdır. Çiçekler teker teker veya çift olarak yaprakların koltuğunda bulunur. Erkek çiçekler 6 parçalıdır. Meyveleri kırmızı veya siyah renklidir. Kuşkonmaz tohum veya pençeden üretilir. İlkbaharda ekilir. Tohum ekiminden ilk hasada kadar geçen süre dört yıldır. Bir kuşkonmaz tarlasından 20 yıl verim alınabilir.
Eğer bir kuşkonmaz bitkisi hasat edilmeyip doğal haline bırakılacak olursa 170 santimetreye kadar boylanır. Dalları kaplayan ince, iğnemsi yaprakların ardından küçük, sarımsı çiçekler açar; çiçekler daha sonra kırmızı etli meyvelere döner.
KULLANIM ALANLARI
Kuşkonmaz A, B1, B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra protein, şeker, yağ ve çeşitli mineralleri de içeren zengin bir üründür. Çorbası yapılır ya da garnitür ve salata olarak yenir.
Süs kuşkonmazları içinde en yaygınlarından biri olan tül kuşkonmazı tüy gibi incecik, hoş görünümlü yaprakları için yetiştirilen bir saksı bitkisidir. Bitkinin yaprakları çiçekçilikte buket hazırlamakta da kullanılır.
KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?
Çok fazla pişirilmemesi gereken kuşkonmazın pişirme yöntemi damak tadına göre değişir. Kuşkonmazı çiğ olarak veya pişirerek yiyebilirsiniz. Kuşkonmazı haşlayarak, buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirebilirsiniz.
TAVADA KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?
Kuşkonmazların üstündeki sert kısımları elinizle alıp yumuşak kısmını bırakın. Yumuşak kısmı bıçakla değil el ile küçük parçalara ayırın, zeytinyağında kavurun ve üzerine dilediğiniz miktarda yumurta kırın. Üzerine son olarak istediğiniz baharatı ekleyip, servis edebilirsiniz.
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