Kuruyemişli armut tatlısı nasıl yapılır?
Armut tatlısı meyveli tatlıların en sevilenlerinden biri. Baharat ve kuruyemişlerle harmanlanan armutlar suyunu çekinceye dek pişiriliyor, tadına doyum olmaz, bir o kadar da hafif bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kuruyemişli armut tatlısı nasıl yapılır?
KURUYEMİŞLİ ARMUT TATLISI
Malzemeler:
3 armut
1 çay bardağı esmer toz şeker
150 gram yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı pirinç Antep fıstığı
1 çay bardağı kavrulmuş file badem
1 çay bardağı ince çekilmiş fındık
Yarım çay bardağı su
Üzeri için
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Yarım su bardağı süzme yoğurt
Hazır karamel sos
Yapılışı:
Armutların kabuklarını soyup küp doğrayın ve geniş bir tavaya alın.
Esmer toz şeker, tereyağı, kuru yemişler ve suyu ilave edin.
Armutlar suyu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin.
Armutları servis kaplarına paylaştırın üzerine pudra şekeri ile birlikte çırptığınız süzme yoğurdu ilave edin.
Yoğurdun üzerine karamel sos gezdirip servis yapın.