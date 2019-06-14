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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
14.06.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Kuruyemişli armut tatlısı nasıl yapılır?

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Kuruyemişli armut tatlısı nasıl yapılır?

Armut tatlısı meyveli tatlıların en sevilenlerinden biri. Baharat ve kuruyemişlerle harmanlanan armutlar suyunu çekinceye dek pişiriliyor, tadına doyum olmaz, bir o kadar da hafif bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, kuruyemişli armut tatlısı nasıl yapılır?

KURUYEMİŞLİ ARMUT TATLISI

Malzemeler:
3 armut
1 çay bardağı esmer toz şeker
150 gram yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı pirinç Antep fıstığı
1 çay bardağı kavrulmuş file badem
1 çay bardağı ince çekilmiş fındık
Yarım çay bardağı su
Üzeri için
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Yarım su bardağı süzme yoğurt
Hazır karamel sos

Ricotta peynirli armut tarifi
Ricotta peynirli armut tarifi

Yapılışı:
Armutların kabuklarını soyup küp doğrayın ve geniş bir tavaya alın.
Esmer toz şeker, tereyağı, kuru yemişler ve suyu ilave edin.
Armutlar suyu çekip yumuşayıncaya kadar pişirin.
Armutları servis kaplarına paylaştırın üzerine pudra şekeri ile birlikte çırptığınız süzme yoğurdu ilave edin.
Yoğurdun üzerine karamel sos gezdirip servis yapın.

Çikolata soslu armut tatlısı tarifi
Çikolata soslu armut tatlısı tarifi

Cevizli Ballı Fırında Armut | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Cevizli Ballı Fırında Armut var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
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