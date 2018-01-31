Kuruyemişin, baharatın en tazesini bulabileceğiniz 9 adres

TARİŞ (TARPAZ) KÜÇÜKYALI

Tariş ürünlerinin yanı sıra yerel üretime ve küçük üreticiye ait ürünleri burada bulmanız mümkün. Kuru inciri mevsiminde yakalamak gerek. Çorum leblebi çeşitleri, organik hurma pekmezi bir harika.

Adres: Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Tipi Çıkmazı No: 13 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

Telefon: 0216 549 34 44



KADIKÖY KOOPERATİFİ DÜKKÂNI

Yerel ve etik üretim sonucunda elde edilen ürünleri satan dükkânın açık olduğu saatler değişiyor. Çünkü burada gönüllüler çalışıyor.

Adres: Caferağa Mahallesi, Hacı Ahmet Bey Sokak, No 1, Kadıköy İstanbul

ALTINOLUK

Hemen her şeyin iyisini burada bulmanız mümkün. Zeytinyağı, nar ekşisi, yoğurt, peynir… Baharat ve kuruyemişleri bağımlılık yaratacak lezzette.

Adres: Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak, No 18 Kadıköy, İstanbul

Telefon: 0216 414 83 11







UCUZCULAR AKTAR

Dünyanın birçok ülkesinden müdavimi olan limon biberlerinin adresi burası. Bu özel baharatı sadece tuzlu tarifler değil başta çikolatalı tatlılar olmak üzere birçok yemeğe ekleyebilirsiniz. Ama özellikle çikolatalı tatlılarınızın içine bir tutam katmayı deneyin. İran pilavlarının vazgeçilmezi olan zereşk üzüm kurusunu da burada bulabilirsiniz.

Adres: Mısır Çarşısı, Eminönü, İstanbul



MALATYA PAZARI

Kuru yemiş, meyve ve pestil cenneti. Burada sadece hayal gücünüzü kullanmanız yeterli. Çiğ ıspanak, kuzukulağı gibi otlarla hazırlayacağınız salataların içine Trabzon hurması kurusu nefis oluyor.

Adres: Mısır Çarşısı, Eminönü, İstanbul



ARİFOĞLU

Burası da kuruyemiş ve kuru meyve cenneti. Çeşit bol olunca verdiği ilham da bir hayli büyük oluyor. Arifoğlu’nun kuru yasemin çiçekleri çok başarılı.

Adres: Mısır Çarşısı, Eminönü, İstanbul

EATALY

Eataly’nin kuru yemiş bölümü çok başarılı. Özellikle son dönemlerde birçok yerde rastladığımız mandalina, portakal, çilek, hindistancevizi ve anjelik erik kuruları çok lezzetli.

Adres: Levent Mahallesi, Koru Sokağı Zorlu Center AVM No 2, Beşiktaş, İstanbul

TANGALA ÇİFTLİĞİ

Muğla'da bulunan Tangala Çiftliği'nin siyah inciri efsane.

www.tangala.org

ALA DÜKKÂN

Sumak, kimyon, kuru üzümü tadılmaya, nefis yemeklerinize eklemeye değer lezzette. Ala Dükkân Karaman'da...

www.aladukkan.com.tr