Kuru incir dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım kuru incir dolması tarifi
Büyük küçük herkesin severek tükettiği incire yeni bir boyut kazandırıp dolmasını hazırladık. Görüntüsüyle gerek davet gerekse beş çayı sofralarına yakışan kuru incir dolmasının püf noktası baharatlı iç harcında gizli. Peki, kuru incir dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım kuru incir dolması tarifi
KURU İNCİR DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
500 gram kuru incir,
2 yemek kaşığı zeytinyağı,
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 adet orta boy soğan,
100 gram pirinç,
2 yemek kaşığı çam fıstığı,
1 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı tarçın,
1 çay kaşığı yenibahar,
1 su bardağı su
KURU İNCİR DOLMASI YAPILIŞI:
Soğanları yemeklik doğrayın.
Tencereye sıvı yağı ve zeytinyağını koyun ve ısıtın.
Doğradığınız soğanları tencereye aktarın ve kavurun.
Kavrulan soğanların üzerine çam fıstığını ilave edip kavurmaya devam edin.
Pirinci yıkayın ve süzdürün.
Kavurduğunuz soğan ve fıstığın üzerine pirinçleri de ekleyip kavurma işlemine devam edin.
Baharatları pirincin üzerine ilave edin.
Son olarak suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp, pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Kuru incirlerin üzerini geçecek kadar sıcak su koyun ve incirler biraz yumuşayınca süzün.
İncirlerin alt kısmını bıçak yardımıyla açın ve çay kaşığı yardımıyla içlerini dolma iç harcıyla doldurun.