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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
09.10.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Kuru incir dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım kuru incir dolması tarifi

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Kuru incir dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım kuru incir dolması tarifi

Büyük küçük herkesin severek tükettiği incire yeni bir boyut kazandırıp dolmasını hazırladık. Görüntüsüyle gerek davet gerekse beş çayı sofralarına yakışan kuru incir dolmasının püf noktası baharatlı iç harcında gizli. Peki, kuru incir dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım kuru incir dolması tarifi

KURU İNCİR DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram kuru incir,
2 yemek kaşığı zeytinyağı,
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 adet orta boy soğan,
100 gram pirinç,
2 yemek kaşığı çam fıstığı,
1 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı tarçın,
1 çay kaşığı yenibahar,
1 su bardağı su

KURU İNCİR DOLMASI YAPILIŞI:

Soğanları yemeklik doğrayın.
Tencereye sıvı yağı ve zeytinyağını koyun ve ısıtın.
Doğradığınız soğanları tencereye aktarın ve kavurun.
Kavrulan soğanların üzerine çam fıstığını ilave edip kavurmaya devam edin.
Pirinci yıkayın ve süzdürün.
Kavurduğunuz soğan ve fıstığın üzerine pirinçleri de ekleyip kavurma işlemine devam edin.
Baharatları pirincin üzerine ilave edin.
Son olarak suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp, pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Kuru incirlerin üzerini geçecek kadar sıcak su koyun ve incirler biraz yumuşayınca süzün.
İncirlerin alt kısmını bıçak yardımıyla açın ve çay kaşığı yardımıyla içlerini dolma iç harcıyla doldurun.

 

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