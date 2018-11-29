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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.11.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Kuru fasulye yemeğinin püf noktaları

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Kuru fasulye yemeğinin püf noktaları

Kuru fasulye, bakliyatlar arasında en sevileni olabilir. Piyaz gibi birçok farklı tarifte de kendisine yer bulan kuru fasulyenin tabii ki en popüler hali yemeği. Peki bazı lokantaların imza yemeği haline gelen kuru fasulyeyi iyi yapmanı püf noktaları neler, bunları biliyor musunuz? İşte yanında pilav ve turşu da olursa yiyene parmaklarını da yedirecek kadar lezzetli kuru fasulye yapmanın sırları…

Püf noktalarını anlatırken hep söylediğimiz şeyi burada da söyleyeceğiz: Malzemelerinizin kalitesi ve tazeliği her şeyden önce geliyor. Eskimiş, bayatlamış, kurtlanmış fasulyelerle ne kadar uğraşırsanız uğraşın, lezzetli bir yemek yapmanız mümkün değil. Aynı şekilde kullandığınız yağın ve salçanın kalitesi de yemeğinizin lezzetini çok ama çok etkiliyor.

Kullandığınız fasulyenin türü de yemeğinizin lezzeti açısından çok kritik. Kuru fasulyecilerde genellikle Erzurum ilimizin ilçesi İspir’le özdeşleşmiş minik, tombul fasulyeler kullanılır. Şeker fasulyesi diye de bilinen bu fasulyeleri siz de evinizde tercih edebileceğiniz gibi, lezzetinden emin olduğunuz farklı türler de kullanabilirsiniz.

Pişirmeden bir gece önce ıslatmak da diğer tüm bakliyatlarda olduğu gibi fasulyede de hayati bir önem taşıyor. Böylece fasulyeler daha pişirmeye başlamadan önce iyice şişiyor. Daha süngersi bir yapı kazandıkları için pişirme aşamasında yemeğin suyu ve diğer malzemeleri fasulyelere daha iyi nüfuz ediyor.

Sucuklu kuru fasulye tarifi
Sucuklu kuru fasulye tarifi

Bir gece önceden ıslatılan fasulyelerin pişirilmeden önce haşlanması da bir diğer önemli püf noktası. Haşlama suyunun tatlı olması, haşlarken suyun üzerinde biriken köpüklerin güzelce toplanması gibi detaylar, hem lezzet açısından önemli hem de yemeğin gaz yapmasını önlüyor.

Kuru fasulyeyi özellikle kış aylarında tereyağıyla pişirmek de lezzetini etkileyen bir püf noktası. Hatta eskiler fasulyenin yağlısının makbul olduğunu söylerler. Bu nedenle lezzetli bir sonuç elde etmek istiyorsanız yağ konusunda elinizi korkak alıştırmayın.

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Yemeği en az annenizinki kadar güzel olan kuru fasulyeciler
Yemeği en az annenizinki kadar güzel olan kuru fasulyeciler

Etli kuru fasulye yapmayı düşünüyorsanız, fasulyeleri tencereye koymadan önce eti harlı ateşte iyice kavurup suyunu çekmesini sağlayın. Kuru fasulyenin soğanlarını incecik doğramak da yemeğinizin lezzetini ve kıvamını güzelleştirecek detaylardan. Bir diğer kritik malzeme de salça… Domates ve biber salçasını karıştırıp, tencereye eklemeden önce biraz suyla açarsanız çok daha başarılı bir sonuç elde edersiniz.

Yemeğinizin lezzetli olmasının bir diğer şartı da helmelenmesi, yani fasulyenin içindeki nişastanın açığa çıkmasıyla suyunun koyulaşması. Ancak bunun için fasulyelerinizi eriyene kadar pişirmemelisiniz. Tanelerin dağılmadan, dişinize gelmesi gerektiğini unutmayın. Bunu sağlamak için son aşamada yemeğin suyu kaynarken içine biraz limon suyu ekleyebilirsiniz.

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