Kuru fasulye yemeğinin püf noktaları

Püf noktalarını anlatırken hep söylediğimiz şeyi burada da söyleyeceğiz: Malzemelerinizin kalitesi ve tazeliği her şeyden önce geliyor. Eskimiş, bayatlamış, kurtlanmış fasulyelerle ne kadar uğraşırsanız uğraşın, lezzetli bir yemek yapmanız mümkün değil. Aynı şekilde kullandığınız yağın ve salçanın kalitesi de yemeğinizin lezzetini çok ama çok etkiliyor.

Kullandığınız fasulyenin türü de yemeğinizin lezzeti açısından çok kritik. Kuru fasulyecilerde genellikle Erzurum ilimizin ilçesi İspir’le özdeşleşmiş minik, tombul fasulyeler kullanılır. Şeker fasulyesi diye de bilinen bu fasulyeleri siz de evinizde tercih edebileceğiniz gibi, lezzetinden emin olduğunuz farklı türler de kullanabilirsiniz.

Pişirmeden bir gece önce ıslatmak da diğer tüm bakliyatlarda olduğu gibi fasulyede de hayati bir önem taşıyor. Böylece fasulyeler daha pişirmeye başlamadan önce iyice şişiyor. Daha süngersi bir yapı kazandıkları için pişirme aşamasında yemeğin suyu ve diğer malzemeleri fasulyelere daha iyi nüfuz ediyor.

Bir gece önceden ıslatılan fasulyelerin pişirilmeden önce haşlanması da bir diğer önemli püf noktası. Haşlama suyunun tatlı olması, haşlarken suyun üzerinde biriken köpüklerin güzelce toplanması gibi detaylar, hem lezzet açısından önemli hem de yemeğin gaz yapmasını önlüyor.

Kuru fasulyeyi özellikle kış aylarında tereyağıyla pişirmek de lezzetini etkileyen bir püf noktası. Hatta eskiler fasulyenin yağlısının makbul olduğunu söylerler. Bu nedenle lezzetli bir sonuç elde etmek istiyorsanız yağ konusunda elinizi korkak alıştırmayın.

Etli kuru fasulye yapmayı düşünüyorsanız, fasulyeleri tencereye koymadan önce eti harlı ateşte iyice kavurup suyunu çekmesini sağlayın. Kuru fasulyenin soğanlarını incecik doğramak da yemeğinizin lezzetini ve kıvamını güzelleştirecek detaylardan. Bir diğer kritik malzeme de salça… Domates ve biber salçasını karıştırıp, tencereye eklemeden önce biraz suyla açarsanız çok daha başarılı bir sonuç elde edersiniz.

Yemeğinizin lezzetli olmasının bir diğer şartı da helmelenmesi, yani fasulyenin içindeki nişastanın açığa çıkmasıyla suyunun koyulaşması. Ancak bunun için fasulyelerinizi eriyene kadar pişirmemelisiniz. Tanelerin dağılmadan, dişinize gelmesi gerektiğini unutmayın. Bunu sağlamak için son aşamada yemeğin suyu kaynarken içine biraz limon suyu ekleyebilirsiniz.

FASULYENİN SUYUNA BANA BANA YERSİNİZ: MISIR EKMEĞİ