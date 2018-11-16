Kuru bamya yemeği nasıl yapılır?
Yaz sebzeleri denince akla ilk gelenlerden biri de bamya. Sevmeyenin hiç sevmediği ama sevenin de vazgeçemediği bu lezzeti sadece yaz aylarında değil dört mevsim doğal haliyle tüketmek için yapabileceğiniz iki şey var: Birincisi bamyaları derin dondurucuda saklamak, ikincisi de kurutmak. Eğer siz tercihinizi ikinciden yana kullandıysanız ve kuru bamya yemeği pişirmek istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. İşte kuru bamya yemeğinin püf noktaları…
Bamya doğru pişirildiğinde çok lezzetli bir yemek olabilir. Ancak bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Bunların başında da bamyaları tencereye yerleştirdikten sonra karıştırmamak gelir. Kuru bamya, taze bamyaya kıyasla pek salyalanmaz. Ancak yine de kuru bamya pişirirken de karıştırmama kuralına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
Kuru bamya pişirirken dikkat etmeniz başka püf noktaları da var elbette. Bunların başında da bamyaların tüylerinin temizlenmesi geliyor. Kuru bamyayı tüylerinden arındırmak için elinizde iki yol var. Birincisi, bamyaları iki avcunuzun arasına sıkıştırıp iyice ovalayarak tüylerin dökülmesini sağlamak, ikincisi ve daha kolayı da bamyaların haşlama suyuna sirke eklemek.
Haşlamak demişken, kuru bamyayı haşladığınızda hacimlerinin 2-3 katına çıkacağını unutmayın. Böylece yemeğinizin miktarını daha doğru ayarlayabilirsiniz.
Kuru bamya yemeğinin bir diğer hassas noktası da ekşisidir. Nar ekşisi ya da erik ekşisiyle de kuru bamya yapılabilir. Ancak bu malzemeler yemeğinizin renginin koyu olmasına neden olur. Bu nedenle limon suyu kullanmalısınız. Bu yemeğinizin renginin açık, bamyaların görüntüsünün iştah açıcı olmasını sağlar.
Son olarak kuru bamya yemeği genellikle kuşbaşı etle yapılır. Ancak et yemiyorsanız ya da evde etiniz yoksa, yemeğe haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz. Bu durumda hem daha doyurucu hem de nohudun protein desteğiyle daha besleyici olacaktır.
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