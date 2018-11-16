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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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16.11.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Kuru bamya yemeği nasıl yapılır?

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Kuru bamya yemeği nasıl yapılır?

Yaz sebzeleri denince akla ilk gelenlerden biri de bamya. Sevmeyenin hiç sevmediği ama sevenin de vazgeçemediği bu lezzeti sadece yaz aylarında değil dört mevsim doğal haliyle tüketmek için yapabileceğiniz iki şey var: Birincisi bamyaları derin dondurucuda saklamak, ikincisi de kurutmak. Eğer siz tercihinizi ikinciden yana kullandıysanız ve kuru bamya yemeği pişirmek istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. İşte kuru bamya yemeğinin püf noktaları…

Bamya doğru pişirildiğinde çok lezzetli bir yemek olabilir. Ancak bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Bunların başında da bamyaları tencereye yerleştirdikten sonra karıştırmamak gelir. Kuru bamya, taze bamyaya kıyasla pek salyalanmaz. Ancak yine de kuru bamya pişirirken de karıştırmama kuralına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Kuru bamya pişirirken dikkat etmeniz başka püf noktaları da var elbette. Bunların başında da bamyaların tüylerinin temizlenmesi geliyor. Kuru bamyayı tüylerinden arındırmak için elinizde iki yol var. Birincisi, bamyaları iki avcunuzun arasına sıkıştırıp iyice ovalayarak tüylerin dökülmesini sağlamak, ikincisi ve daha kolayı da bamyaların haşlama suyuna sirke eklemek.

Haşlamak demişken, kuru bamyayı haşladığınızda hacimlerinin 2-3 katına çıkacağını unutmayın. Böylece yemeğinizin miktarını daha doğru ayarlayabilirsiniz.

Kuru bamya yemeğinin bir diğer hassas noktası da ekşisidir. Nar ekşisi ya da erik ekşisiyle de kuru bamya yapılabilir. Ancak bu malzemeler yemeğinizin renginin koyu olmasına neden olur. Bu nedenle limon suyu kullanmalısınız. Bu yemeğinizin renginin açık, bamyaların görüntüsünün iştah açıcı olmasını sağlar.

Son olarak kuru bamya yemeği genellikle kuşbaşı etle yapılır. Ancak et yemiyorsanız ya da evde etiniz yoksa, yemeğe haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz. Bu durumda hem daha doyurucu hem de nohudun protein desteğiyle daha besleyici olacaktır.

 

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