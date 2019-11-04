Kürtün Araköy Ekmeğine coğrafi işaret

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
04.11.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

"Kürtün Araköy Ekmeği"ne coğrafi işaret

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"Kürtün Araköy Ekmeği"ne coğrafi işaret

Gümüşhane'de bir asırdır üretilen ve 7 gün tazeliğini korumasıyla dikkati çeken "Kürtün Araköy Ekmeği"nin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği bildirildi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, yazılı açıklamasında, Türk Patent ve Marka Kurumuna 4 önemli coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını belirtti.

Bunlardan biri olan Kürtün Araköy Ekmeği'nin tescil sürecinin tamamlandığını ve tescil belgesinin ellerine ulaştığını aktaran Akçay, ekşi mayadan üretildikten sonra taş fırında pişirilen ve 7 gün tazeliğini koruyan bu ekmeğin her geçen gün daha çok rağbet gördüğünü aktardı.

Kürtün Araköy Ekmeğine coğrafi işaret

Akçay,bu önemli değerlerin ve lezzetlerin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesinin, o ürünlerin yöresel bir marka haline getirilerek geleceğe aktarılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca tescil edilmiş ve marka değeri kazanmış ürünler, üreticilerine de ekonomik olarak önemli katma değer sağlamakta. Coğrafi işaret amblemine sahip ürünler, benzerlerinden kolayca ayrılabilir ve diğer ürünlere göre daha rahat ve yüksek değerle pazara sunulurlar. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak atalarımızdan bizlere miras bırakılmış lezzet kültürümüzün ve şehrimize özgü ürünlerimizin pazar ve pazarlardaki gücünü artırarak, daha çok satış ve kazanç elde etmek için mücadele ediyor, bu ürünlerimizi üreten gerçek üreticileri koruma altına alarak kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz."

Yemediğiniz ekmekler ne oluyor?Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Çöpe atılan ekmeklerle 4,7 milyon kişinin günlük ekmek ihtiyacı karşılanabilir. Bir yılda israf edilen 2,1 milyar adet ekmek, Türkiye’nin 23 günlük ekmek ihtiyacı kadardır. Mikrofon Sende 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde vatandaşlara ekmek tüketim alışkanlıklarını ve artan ekmekleriyle ne yaptıklarını sordu. İşte cevapları…
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