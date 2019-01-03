Kürdan tatlısı tarifi

Çok kısa süre içinde yapabileceğiniz hafif ve lezzetli bir tatlı arıyorsanız size kürdan tatlısını tavsiye ediyoruz. Kakao ve kuruyemişlerle bir araya gelmiş bisküvi topları kürdanların uçlarına yerleştiriliyor ve oluyor size kürdan tatlısı. Mutfakta en acemilerin bile kolayca yapabileceği bu pratik tarif hemen aşağıda…
Bisküvileri mutfak robotunda çekin. Üzerine erittiğiniz tereyağını ekleyin. Sonra sırasıyla sütü, şekeri, kakaoyu ve ceviz ya da fındıkları ilave edin. Yumuşak bir harç elde edin.
Harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Hindistan cevizine buladığınız bu toplara birer kürdan saplayıp servis tabağına alın. Buzdolabında 1-2 saat donması için beklettikten sonra tatlınız hazırdır.