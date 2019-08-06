Kurban etleri nasıl muhafaza edilmeli? İşte çok önemli uyarılar

Öncelikle kurban eti, sıcak ve taze olduğu için 14-20 derecede 5-6 saat dinlendirilmelidir. Kullanım şekline göre direkt soğutucuya koyulan sıcak etlerin bozulma riski bulunur. Büyük parça etlerin ise içleri donmayacağı için dondurucuya konulmamasına özen gösterilmelidir.

Etin kesilir kesilmez hemen dondurucuya yerleştirilmesi sertleşmesine neden olur. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, kasılmadan dolayı iç ısısı yeterince düşmez ve birkaç gün sonra bozulmaya başlar.

En önemlisi de etler 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Kullanımına göre etler kıymalık, kızartmalık ve haşlamalık olarak ayrılmalıdır,

Etler, kullanım miktarlarına göre porsiyonlandıktan sonra ambalajlanmalıdır. Hemen tüketilecek etler buzdolabında 4 derecede saklanmalı, uzun süre bekleyecek olan etler ise dondurucunun en soğuk bölmesine yerleştirilmelidir.

Etlerinizi yıl boyunca sağlıklı bir şekilde tüketebilmeniz için etinizin kolayca çözünecek bir yerde olmaması gerekir. Dondurucudan çıkardığınız etler kesinlikle yeniden dondurulmamalıdır. Çözülen bir eti tekrar dondurursanız gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle yukarıda da dediğimiz gibi etlerin porsiyonlara bölündükten sonra saklanması çok önemlidir.

Etlerin buzunun çözülmesi ise oda sıcaklığında değil buzdolabında gerçekleştirilmelidir.

Kokan bir et kesinlikle tüketilmemelidir.

Peki et ne kadar saklanabilir? Burada etin nasıl parçalandığı önemlidir. Koyun parça etleri 4-8 ay, koyun kıyması 1-3 ay; dana parça etleri 6-10 ay, dana kıyması 1-3 ay; sığır parça etleri 8-12 ay, sığır kıyması 1-3 ay tüketilebilir.

Etleri doğru ve sağlıklı bir biçimde muhafaza etmenin önemine vurgu yapmışken bir diğer önemli husus da bayramın telaşına kapılıp hastalıkları tetiklememektir. Siz de bu bayramda ailenizle beraber mutlu ve sağlıklı vakitler geçirmek istiyorsanız sağlıklı besin tüketimine özen göstermelisiniz.

Bayram telaşı ile genelde kahvaltı atlanır. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı bayram sabahında ailenizle beraber geçirebileceğiniz en güzel dakikaları oluşturabilir. Bunun için kahvaltınızı ihmal etmemeli ve çok ağır besinler tüketmemelisiniz. Sizi tok tutacak hafif gıdalarla güne başlamalısınız.

Su içmeye de özen göstermeli ve bayramda normalde içtiğinizden 2-3 bardak daha fazla su içmeye dikkat etmelisiniz.

Etle yapılan yemeklere ayrıca yağ ilavesinde bulunmamalısınız.

Öğünlerde aşırı besin tüketmemeye gayret edin.

Bayram boyunca sadece et yemekleri değil yanına aperatif olarak sebze yemekleri, salata ve yoğurt da tüketmelisiniz ki vücudunuz dengesini bulsun.

Kavurma, kurban bayramlarının baş yemeği olarak bilinir. Şimdi size sebzeli enfes bir kavurma tarifi veriyoruz:

Malzemeler:

1,5 kilogram kuzu kuşbaşı (ya da dana eti)

Kuyrukyağı

4-5 diş sarımsak

6 adet sivri biber (acı biber tercih etmezseniz 2 adet dolmalık biber de kullanabilirsiniz)

4 adet domates

1 kuru soğan

Tuz

Karabiber

Kekik

Yapılışı:

Sinirlerinden ayırdığınız etleri kuşbaşı olacak şekilde doğrayın.

Geniş bir tava ya da tencereye etleri koyun ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin.

Etler kendi buharında kısık ateşte pişerken domatesleri ve biberleri çok küçük olmayacak şekilde doğrayın.

Etin suyu buharlaşmaya başlayınca kuyrukyağını, kekiği ve sarımsakları ekleyin.

Etinizin kekik ve sarımsakla iyice harmanlanması için 2-3 dakika karıştırın.

Ardından doğradığınız domatesi ve biberi ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Soğanları piyazlık doğrayın ve yemeğinize ekleyin.

Ocağın altını biraz daha açtıktan sonra 1 çay bardağı kadar daha su ekleyin ve yemeğinizden gelen muazzam kokulara tanıklık edin.

Yemeğiniz piştiğinde ocağın altını kapatın ve 5-6 dakika yemeği dinlendirin.

Yemeğiniz servise hazır. Afiyet olsun…