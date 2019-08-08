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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
08.08.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Kurban etini mangalda pişirecekseniz bu uyarı sizin için!

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Kurban etini mangalda pişirecekseniz bu uyarı sizin için!

Diyetisyen Kader Lala, sağlıklı et pişirme teknikleri hakkında bilgi verdi. Bayram günü kesilen etin dinlenmesini beklenmeden tüketmenin etin zor sindirilmesine ve hazımsızlığa neden olduğunu belirten Dyt. Lala, kesilen kurban etinin yumuşaması ve kolay pişirilmesi için 4 derece civarında soğutucuda 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dyt. Lala, “Dinlendirilen et daha kolay pişer, daha lezzetli olur ve vücudun eti sindirmesi daha kolaydır. Kurban etleri tereyağı, kuyruk yağı gibi katı yağlar yerine kendi yağı ile kısık ateşte pişirilmelidir. Kırmızı etin doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksektir. Yağ içeriği yüksek olan kırmızı eti pişirirken yağda kavurma yerine haşlama ya da ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. İlla kavurma yapılmak isteniyorsa, en çok kullanılan ve fazla miktarda pişirilen etler için en uygun olan yöntem kaynayan etin kısık ateşte suyunu çekerek yavaş yavaş pişmesini beklemek, sonrasında kavurmaktır. Ayrıca kavurmanın lezzeti baharatlarda gizli olsa da, önemli bir diğer detay da yanında servis edilen sebze ve salatalardır. Haşlanmış sebze veya salata ile beraber tüketilen et yemekleri, bayramda tüketilen aşırı şekerli ve yağlı yiyeceklerin midenizi yormasına engel olacaktır” dedi.

"MANGAL YAPARKEN ET İLE ATEŞ MESAFESİNİ AYARLAYIN"

Etler mangalda ızgara olarak pişirilecekse, vitamin ve mineral kaybını en aza indirmek ve dumanın içinde yer alan zehirli maddelerin ete geçmesini engellemek için önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Dyt. Lala, “Kömür tam olarak yandıktan ve yarı kor haline geldikten sonra etler pişirilmeli, ateşle et arasındaki mesafenin en az 15 santimetre olmasına dikkat edilmelidir. Etin besin değerinden maksimum fayda sağlamak ve yağını olabildiğince azaltmak için en uygun ve sağlıklı yöntem buharda pişirmedir. Bu sayede etin vitamin ve mineral değerlerinde kayıp yaşanmaz. Lezzetli ve sağlıklı bir et yemeği için baharatlardan faydalanılabilir. Kekik, biberiye, kırmızıbiber, karabiber, kimyon gibi baharatlar kullanılarak, baharatların; hazmı kolaylaştırıcı etkisi ile sindirim sisteminin, antioksidan özelliği ile de tüm vücudun yükü hafifletilebilir. Et, besin öğelerini kaybetmemesi ve içeriğindeki mikroorganizmaların çoğalmaması için buzdolabında 0-2 derecede 3-5 gün, derin dondurucuda -18 derecede 3 ay boyunca saklanabilir. Etler; büyük parçalar yerine kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine konularak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, sıcak suda ya da dışarıda çözdürülmemelidir. Etler buzdolabının alt raflarında çözdürülmeli, çözdürülen et bekletilmeden hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Öncelikle her şeyin bir sınırı olduğu unutulmamalı Kurban Bayramı diye et sınırsız bir şekilde tüketilmemelidir. Kolesterol, kalp-damar hastaları eti daha dikkatli bir şekilde, porsiyon kontrolünü sağlayarak tüketmelidir. Yaşa, kişisel özelliklere, fiziksel aktivite durumuna, beslenme alışkanlıklarına, hastalık durumuna göre değişmekle birlikte kadınların günlük et tüketimi 100-120 gram, erkeklerin ise 150-180 gram civarında olmalıdır. Et tüketirken yanında mutlaka tam tahıllı ekmek, çavdar ekmeği, bulgur pilavı gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları yer almalıdır. Ayrıca ette bulunan demirin emilimini arttırmak için etin yanında mutlaka C vitamini içeren sebzeler, bol yeşillikli yağsız salatalar tüketilmelidir. Et yemeklerinin yanında asitli/gazlı içecekler yerine ayran, ev yapımı meyve suları ve sade maden suyu gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir” diye konuştu.

Mangal yapmanın incelikleriMangal kadar güzel şey ne var? Kömürde pişmiş et, tavuk ve sebzelerle kurulan enfes sofralar, özellikle aile ve arkadaşlarla birlikte olduğunda insan bu keyfe doyamıyor. Mangaldan daha fazla keyif almanın sırrı ise etin lezzetinden ve kıvamından geçiyor elbette. Hazır yaz sıcaklarıyla herkes kendini piknik alanlarına atmışken, mangal yapmanın inceliklerini, lokum gibi etler pişirmenin sırlarını sizin için derleyelim dedik. Mangala bu uyarılarımızı okumadan gitmeyin.
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