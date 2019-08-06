Kurban eti nasıl tüketilmeli, nasıl saklanmalı? İşte uzmanından cevaplar
Kurban Bayramı öncesi kesilen kurbanların doğru tüketilmesi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, ‘’Kurban etini dinlendirmeden yemeyin. Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az 1 saat kadar asılı tutulması ya da buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Ayrıca dışarıda et çok kısa süre kalmalı ve derhal dağıtılacak yerlere ulaştırılmalıdır” dedi.
KURBAN ETİNİ DİNLENDİRMEDEN YEMEYİN!
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Alışıldığı üzere kurban kesilir kesilmez o günkü yemeğe yetiştirilmeye çalışılır. Ancak kurban kesilir kesilmez et tüketilmemelidir. Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az 1 saat kadar asılı tutulması veya buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Böylece hem et dinlenir, damarlardaki pıhtı birikimine neden olacak kan dışarı atılmış olur hem de kasılan et gevşer, kendini salar ve sertliği gider. Eğer etinizi buzdolabınıza kaldıracaksanız o zaman tek kullanımlık porsiyonlar halinde poşetlemelisiniz. Uzun süreli derin dondurucuya konulacak parçalar tek kullanımlık büyüklükte olmak zorundadır. Çözünen et asla ikinciye dondurulmaz. Havanın sıcak olduğunu unutmayın. Poşet içinde hava almadan birkaç saat bekleyen et bile bozulabilir” diye konuştu.
ETİ ÇOK PARÇALAYARAK YEMEK BAKTERİ ÜRETİR!
Özyaral, “Eti çok parçaya bölmek yüzeysel kirlemeye neden olur. Bu da bakteri kirliliğini artırır. Kesimle birlikte etin kanının çıkması için buzlu suya koyabilirsiniz. Et kesip parçaladıktan sonra mutlaka temiz kaplara alınmalıdır. Ayrıca ete dokunma, etle temas bakteri üremesine uygun zemin oluşturur. Dolayısıyla etin her parçalanışı yani küçülmesiyle üzerine bulaşan kirlilik artar. Dışarıda et çok kısa süre kalmalı derhal dağıtacak yerlere ulaştırılmalıdır” dedi
KURBAN ETİ KAVURMA ŞEKLİNDE YENMELİ!
Kurban etinin mümkün olduğunca kavurma şeklinde tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Özyaral sözlerine şöyle devam etti: ‘’En doğru pişirme şekli etin kendi yağıyla kavrulmasıdır. İsteğe bağlı olarak soğan, biber, domates gibi sebzeler eklenerek sotelenebilir. Etin yanında bulgur, ayran, şalgam ya da salata ile servis edilmesi hazmı kolaylaştırır. Sağlık açısından da daha doğru bir tercihtir. Dinlendirilmeden ızgara şeklinde tüketilmesinin, özellikle az pişmiş olarak yenmesinin de çok doğru olmadığını belirtirim.”