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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber. İHA Fotoğraf: Alamy
11.08.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı'nda eti birden fazla kez dondurmayın

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Kurban Bayramı'nda eti birden fazla kez dondurmayın

Lokanta işletmeciliği yapan Yalçın Şahin Kurban Bayramı'nda et pişireceklerin dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı. 

Kurban Bayramı’nda et pişirecek vatandaşlara dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler veren  Şahin, vatandaşların ilk gün eti pişirip yemesinin ve etleri dondurucudan birden fazla kere çıkarıp pişirmesinin sağlıksız olduğunun altını çizdi.

30 yıldır lokantacılık yapan Yalçın Şahin, etlerin pişirilirken katkı maddesi olmadan kendi suyunda pişirilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Öncelikle kurban, İslam dinine mensup insanların yaptığı en önemli ibadettir. Kurbanlar kesildikten sonra, öncelikle bir gün etin dinlenmesi lazım. İkinci gün yemeye başlarsak daha lezzetli ve hoş bir tat alırız. Kültürümüze göre, kurbanı ilk gün kestikten sonra pişirip yiyoruz. Bu etler belki lezzetli oluyor ama sağlıklı değil. Etin 1 gün dinlendikten sonra yenilmesi daha sağlıklı. Büyükbaş veya küçükbaş etini pişirdikten sonra ise, tencerede veya tavada ne ile pişiriyorsak katkı maddesi katmadan, kendi doğallığı ile kısık ateşte pişirip, kendi suyunu bırakıp o suyu yeniden çektikten sonra tereyağı ya da kuyruk yağı ilave edilebilir. Burada kişinin damak tadına bağlı tüketim yolları vardır.”

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Etler marine edilirken tuz ve baharatın etin pişmesini zorlaştırdığını söyleyen Şahin, “Etin terbiye edilmesi, bizim günlük yaptığımız işler. Dönerde farklı oluyor, kebapta farklı oluyor. Fakat herkesin mangalda yaptığı kuzu şiş etini 1 gün boyunca direkt olarak sütün içinde beklettikten sonra, sütü kalmayacak şekilde sıkarak pişirirsek tabiri yerindeyse lokum gibi şiş olur. En güzel şekli de budur. Başka şekilde yağa koyma, tuzlama ya da baharatlama eti pişmez hale getiriyor. Dediğimiz gibi kuzu şişte eti sütle marine edersek, bu çok farklı ve kaliteli olur” dedi.

Etlerin parçalara ayrıldıktan sonra, yenilebileceği kadarının dolaptan çıkarılmasının daha sağlıklı olduğunu ve aynı etin birden fazla kez dondurulmasının zehirlenmelere yol açabileceğini belirten Yalçın Şahin, “Eti doğal alanda kendi kendine oda sıcaklığında soğuduktan sonra, parçalayarak, kullanabileceğimiz kadar parçayı çıkarıp pişirebiliriz. Donmuş eti dolaptan çıkarıp yeniden koymak, gıda zehirlenmesine ve ette lezzet kaybına yol açıyor. Pişirmiş olduğumuz eti tekrar dolaba koymamalıyız ve tüketebileceğimiz kadarını almalıyız. En önemlisi ise doğal yollardan soğuduktan sonra dolaba atmak. Bu vesile ile Türk İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanların kurban bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Mangal yapmanın incelikleriMangal kadar güzel şey ne var? Kömürde pişmiş et, tavuk ve sebzelerle kurulan enfes sofralar, özellikle aile ve arkadaşlarla birlikte olduğunda insan bu keyfe doyamıyor. Mangaldan daha fazla keyif almanın sırrı ise etin lezzetinden ve kıvamından geçiyor elbette. Hazır yaz sıcaklarıyla herkes kendini piknik alanlarına atmışken, mangal yapmanın inceliklerini, lokum gibi etler pişirmenin sırlarını sizin için derleyelim dedik. Mangala bu uyarılarımızı okumadan gitmeyin.
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