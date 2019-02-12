Kurallara uymayanların tescilli Adana kebabı logosunu kullanması engellenecek
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, tüketiciye gerçek Adana kebabı lezzetini sağlayamayan firmaların, Adana kebabı ismini ve tescilli Adana kebabı logosunu kullanmasının engelleneceğini söyledi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana kebabını korumak ve gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Adana kebabının, yurtiçi ve yurt dışında aynı lezzet ve aynı özellikte tüketici ile buluşturulmasını hedeflediklerini kaydeden Menevşe, şöyle konuştu:
"Adana Ticaret Odası olarak Adana kebabını Türk Patent Enstitüsü’ne tescil ettirmemizin üzerinden geçen 15 yıllık süreçte, gerek vatandaşlarımız, gerekse üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde, tescilde belirtilen gramajın fazla olduğu üzerinde duruluyordu. Bu sebeple odamız tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurumuz kabul görmüş ve Adana kebabının tescilinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Adana kebabı makul seviyelerde sabitlenerek, denetimlerimizde sıkça karşılaşılan gramaj sorunu, genel kabul gören uygulamayla uyumlu hale getirilerek çözüme kavuşturulmuştur."
DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDIK
Tescilli Adana Kebabı Denetim Komisyonu’nun denetimlerini sıklaştırdığını belirten Menevşe, şöyle devam etti:
"Tüketicinin gerçek Adana kebabı lezzeti ve kalitesini bulabilmesi için Tescilli Adana Kebabı Denetim Komisyonu 2019 denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler çok sıkı bir şekilde gerçekleşecek ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için üreticiler uyarılacaktır. Tüm bunlara rağmen, tüketiciye gerçek Adana kebabı lezzetini sağlayamayan üreticilerin, Adana kebabı ismini ve tescilli Adana kebabı logosunu kullanması engellenecektir. Vatandaşların, ATO tescilli kebap logosu bulunan lokanta ve kebapçıları tercih etmeleri gerekir. Çünkü, Adana kebabının gerçek lezzetine, ancak bu işin eğitimini gören kişiler tarafından belirli kriterlere uyularak yapılan ürünleri tadarak varılabilir. Vatandaşlarımızın, ülkemizde ve yurt dışında tescilli Adana kebabı logosu taşıyan firmaların listesine, ’www.adanato.org.tr’ web adresimiz aracılığıyla da ulaşmaları mümkündür."
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