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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
12.02.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Kurallara uymayanların tescilli Adana kebabı logosunu kullanması engellenecek

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Kurallara uymayanların tescilli Adana kebabı logosunu kullanması engellenecek

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, tüketiciye gerçek Adana kebabı lezzetini sağlayamayan firmaların, Adana kebabı ismini ve tescilli Adana kebabı logosunu kullanmasının engelleneceğini söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana kebabını korumak ve gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Adana kebabının, yurtiçi ve yurt dışında aynı lezzet ve aynı özellikte tüketici ile buluşturulmasını hedeflediklerini kaydeden Menevşe, şöyle konuştu:

"Adana Ticaret Odası olarak Adana kebabını Türk Patent Enstitüsü’ne tescil ettirmemizin üzerinden geçen 15 yıllık süreçte, gerek vatandaşlarımız, gerekse üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde, tescilde belirtilen gramajın fazla olduğu üzerinde duruluyordu. Bu sebeple odamız tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurumuz kabul görmüş ve Adana kebabının tescilinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Adana kebabı makul seviyelerde sabitlenerek, denetimlerimizde sıkça karşılaşılan gramaj sorunu, genel kabul gören uygulamayla uyumlu hale getirilerek çözüme kavuşturulmuştur." 

Kurallara uymayanların tescilli Adana kebabı logosunu kullanması engellenecek


DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDIK

Tescilli Adana Kebabı Denetim Komisyonu’nun denetimlerini sıklaştırdığını belirten Menevşe, şöyle devam etti:

"Tüketicinin gerçek Adana kebabı lezzeti ve kalitesini bulabilmesi için Tescilli Adana Kebabı Denetim Komisyonu 2019 denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler çok sıkı bir şekilde gerçekleşecek ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için üreticiler uyarılacaktır. Tüm bunlara rağmen, tüketiciye gerçek Adana kebabı lezzetini sağlayamayan üreticilerin, Adana kebabı ismini ve tescilli Adana kebabı logosunu kullanması engellenecektir. Vatandaşların, ATO tescilli kebap logosu bulunan lokanta ve kebapçıları tercih etmeleri gerekir. Çünkü, Adana kebabının gerçek lezzetine, ancak bu işin eğitimini gören kişiler tarafından belirli kriterlere uyularak yapılan ürünleri tadarak varılabilir. Vatandaşlarımızın, ülkemizde ve yurt dışında tescilli Adana kebabı logosu taşıyan firmaların listesine, ’www.adanato.org.tr’ web adresimiz aracılığıyla da ulaşmaları mümkündür."

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