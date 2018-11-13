Kurabiye yapmanın püf noktaları
Kurabiye denince hepimizin yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Kokusuyla, lezzetiyle herkesi kısa sürede mutlu edebilme özelliğine sahip nefis kurabiyeler yapmak istiyor ama işin sırrını bilmiyorsanız doğru adrestesiniz. Büyük bir özenle şekillendirip fırına verdiğiniz kurabiyeleri fırından çıkardığınız zaman o ilk hallerinden eser kalmıyor mu? Kurabiyelerinizin ortası pişmiyor veya kenarları fazla mı sert oluyor? Kurabiye nasıl mı saklanır? İşte kurabiye yapmak için ihtiyacınız olan tüm püf noktaları…
Öncelikle kurabiye yapmak için kullanılacak olan bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Bu sebeple kurabiye yapımına başlamadan yarım saat kadar önce bütün malzemelerinizi tezgahın üzerinde hazırlamanızı öneririz.
Yumuşacık ağızda dağılan kurabiyeler yapabilmenin sırrı kurabiyenin yapımında kullanılan yağda saklı. Elbette her türlü yağla kurabiye yapılabilir ancak kurabiyelerinizin daha yumuşak ve ağızda dağılan enfes kurabiyelerden olmasını istiyorsanız kurabiye hamurunuzda tereyağı kullanmalısınız.
Kullandığınız şekerin türü ve şekerin iyice dağılması da çok önemlidir. Eğer toz şeker kullanmayı tercih ediyorsanız toz şekeri yumurta ile eriyene kadar iyice çırpmalısınız. Pudra şekeri kullanmayı tercih ederseniz, pudra şekerinin yapısı daha pürüzsüz olduğu için yapmış olduğunuz kurabiyeler daha yumuşak ve ağızda dağılacak kıvamda olur.
Burada da dikkat etmeniz gereken nokta, toz şeker yerine pudra şekeri kullanacaksanız kurabiye hamurunuza tarifteki toz şeker ölçüsünün yarısı kadar daha fazla pudra şekeri koymak olacaktır. Yani hamurunuza 1 bardak toz şeker yerine 1,5 bardak pudra şekeri ilave etmelisiniz.
Dilerseniz hamura birkaç damla sirke de ekleyerek kurabiyelerinizin ağızda dağılmasını garantileyebilirsiniz. Kabartma tozuna gelince; kurabiyede kabartma tozu kullanmanız şart değil, tamamen size kalmış. Ancak kabartma tozunun kurabiyelerinizin daha pofuduk olmasını sağlayacağını unutmayın.
Eğer kurabiyelerinizin içine damla çikolata, kuru meyve, şekerleme gibi farklı malzemeler eklemek istiyorsanız bunları kurabiye hamuruna eklemeden önce mutlaka hafifçe unlamalısınız. Kakao gibi toz malzemeler ekleyecekseniz, eklediğiniz toz malzeme miktarı kadar un miktarından azaltmayı unutmayın. Kurabiye yapımında ölçüleri birebir takip etmek çok önemlidir.
Önemli noktalardan biri de kurabiye hamurunu iyice yoğurmak ve ele yapışmayan bir kıvama getirmektir. Bilinenin aksine kurabiye hamurlarını diğer hamurlar gibi bastırarak, bolca karıştırarak yoğurmak yanlıştır. Daha pürüzsüz kurabiyeler yapmak için, kurabiye hamurunuzu katlayarak yoğurmalısınız. Sakince yoğurduğunuz kurabiye hamurunu en az yarım saat buzdolabında dinlendirmeden şekillendirmeye başlamayan. Aksi takdirde kurabiyeleriniz pişerken kırılacak ve çatlayacaktır.
Artık kurabiyelerini pişirme zamanı! Bütün kurabiyelerin her yerinin eşit pişmesi için fırını önceden ısıtmalısınız. Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağladığınız veya yağlı kağıt kullandığınız fırın tepsisine dizerek önceden 160-170 derece ısıtılmış olan fırına verin.
Fırını önceden ısıtmak kurabiyelerin ortasının çiğ kalıp kenarlarının fazla kızarmış önleyecektir. Daha ince şekillendirilen kurabiyeler 7-8 dakikada, biraz daha kalın şekillendirdiğiniz kurabiyeleriniz ise 10-12 dakika içinde pişmiş olacaktır. Fırından çıkardığınız kurabiyelerinizi 10 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra üzerine dilediğiniz süslemeyi yapıp servis edebilirsiniz.
GÖRÜNTÜSÜ DE TADI DA NEFİS: VİŞNE DOLGULU KURABİYE
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