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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.11.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Kurabiye yapmanın püf noktaları

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Kurabiye yapmanın püf noktaları

Kurabiye denince hepimizin yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Kokusuyla, lezzetiyle herkesi kısa sürede mutlu edebilme özelliğine sahip nefis kurabiyeler yapmak istiyor ama işin sırrını bilmiyorsanız doğru adrestesiniz. Büyük bir özenle şekillendirip fırına verdiğiniz kurabiyeleri fırından çıkardığınız zaman o ilk hallerinden eser kalmıyor mu? Kurabiyelerinizin ortası pişmiyor veya kenarları fazla mı sert oluyor? Kurabiye nasıl mı saklanır? İşte kurabiye yapmak için ihtiyacınız olan tüm püf noktaları…

Öncelikle kurabiye yapmak için kullanılacak olan bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Bu sebeple kurabiye yapımına başlamadan yarım saat kadar önce bütün malzemelerinizi tezgahın üzerinde hazırlamanızı öneririz.

Yumuşacık ağızda dağılan kurabiyeler yapabilmenin sırrı kurabiyenin yapımında kullanılan yağda saklı. Elbette her türlü yağla kurabiye yapılabilir ancak kurabiyelerinizin daha yumuşak ve ağızda dağılan enfes kurabiyelerden olmasını istiyorsanız kurabiye hamurunuzda tereyağı kullanmalısınız.

Ağızda dağılan kurabiye tarifi
Ağızda dağılan kurabiye tarifi

Kullandığınız şekerin türü ve şekerin iyice dağılması da çok önemlidir. Eğer toz şeker kullanmayı tercih ediyorsanız toz şekeri yumurta ile eriyene kadar iyice çırpmalısınız. Pudra şekeri kullanmayı tercih ederseniz, pudra şekerinin yapısı daha pürüzsüz olduğu için yapmış olduğunuz kurabiyeler daha yumuşak ve ağızda dağılacak kıvamda olur.

Burada da dikkat etmeniz gereken nokta, toz şeker yerine pudra şekeri kullanacaksanız kurabiye hamurunuza tarifteki toz şeker ölçüsünün yarısı kadar daha fazla pudra şekeri koymak olacaktır. Yani hamurunuza 1 bardak toz şeker yerine 1,5 bardak pudra şekeri ilave etmelisiniz.

Dilerseniz hamura birkaç damla sirke de ekleyerek kurabiyelerinizin ağızda dağılmasını garantileyebilirsiniz. Kabartma tozuna gelince; kurabiyede kabartma tozu kullanmanız şart değil, tamamen size kalmış. Ancak kabartma tozunun kurabiyelerinizin daha pofuduk olmasını sağlayacağını unutmayın.

Kahve çekirdeği kurabiye tarifi
Kahve çekirdeği kurabiye tarifi

Eğer kurabiyelerinizin içine damla çikolata, kuru meyve, şekerleme gibi farklı malzemeler eklemek istiyorsanız bunları kurabiye hamuruna eklemeden önce mutlaka hafifçe unlamalısınız. Kakao gibi toz malzemeler ekleyecekseniz, eklediğiniz toz malzeme miktarı kadar un miktarından azaltmayı unutmayın. Kurabiye yapımında ölçüleri birebir takip etmek çok önemlidir. 

Önemli noktalardan biri de kurabiye hamurunu iyice yoğurmak ve ele yapışmayan bir kıvama getirmektir. Bilinenin aksine kurabiye hamurlarını diğer hamurlar gibi bastırarak, bolca karıştırarak yoğurmak yanlıştır. Daha pürüzsüz kurabiyeler yapmak için, kurabiye hamurunuzu katlayarak yoğurmalısınız. Sakince yoğurduğunuz kurabiye hamurunu en az yarım saat buzdolabında dinlendirmeden şekillendirmeye başlamayan. Aksi takdirde kurabiyeleriniz pişerken kırılacak ve çatlayacaktır.

Meyveli cookie tarifi
Meyveli cookie tarifi

Artık kurabiyelerini pişirme zamanı! Bütün kurabiyelerin her yerinin eşit pişmesi için fırını önceden ısıtmalısınız. Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağladığınız veya yağlı kağıt kullandığınız fırın tepsisine dizerek önceden 160-170 derece ısıtılmış olan fırına verin.

Fırını önceden ısıtmak kurabiyelerin ortasının çiğ kalıp kenarlarının fazla kızarmış önleyecektir. Daha ince şekillendirilen kurabiyeler 7-8 dakikada, biraz daha kalın şekillendirdiğiniz kurabiyeleriniz ise 10-12 dakika içinde pişmiş olacaktır. Fırından çıkardığınız kurabiyelerinizi 10 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra üzerine dilediğiniz süslemeyi yapıp servis edebilirsiniz.

GÖRÜNTÜSÜ DE TADI DA NEFİS: VİŞNE DOLGULU KURABİYE

Vişne Dolgulu Kurabiye| Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Vişne Dolgulu Kurabiye var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
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