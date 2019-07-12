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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
12.07.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye tarifi

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Kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye tarifi

Beş çayı denilince ilk akla gelen lezzetlerden biri de çeşit çeşit kurabiyeler oluyor. Hem çay hem de kahveyle çok yakışan kurabiye tariflerinden birini derledik: Islak kurabiye. Şekerli suya batırılmasıyla hazırlanan ıslak kurabiye, kakao düşkünlerinin bir numaralı tariflerinden olacak. Peki, kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım ıslak kurabiye tarifi

Yapılış şekli nedeniyle brownie kurabiye olarak da bilinen ıslak kurabiye, şerbetli kurabiye ismiyle de biliniyor. Kakaolu kurabiyenin pişirildikten sonra şerbete batırılmasıyla hazırlanan ıslak kurabiye, ağızda dağılan yapısıyla damakları şenlendiriyor.Yapılış şekli nedeniyle brownie kurabiye olarak da bilinen ıslak kurabiye, şerbetli kurabiye ismiyle de biliniyor. Kakaolu kurabiyenin pişirildikten sonra şerbete batırılmasıyla hazırlanan ıslak kurabiye, ağızda dağılan yapısıyla damakları şenlendiriyor.

Malzemeler

Kurabiyesi için:

• 3 yemek kaşığı kakao
• 125 gram tereyağı
• 1 yumurta
• Yarım çay bardağı toz şeker
• Yarım pudra şekeri
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 3 su bardağına yakın un

Şerbeti için:

• 2 çay bardağından biraz fazla şeker
• 3 çay bardağı kadar su
• Birkaç damla limon suyu

Süslemek için:

• Hindistan cevizi veya Antep fıstığı tozu

Islak kurabiye nasıl yapılır?

Şerbet için su ve şekeri tencereye alın. Kaynama noktasın geldikten sonra 6-7 dakika daha ocakta tutun. Ardından içine limon suyunu ilave edip altını kapatın ve soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen şerbeti buzdolabına koyup 1 saat kadar bekletin. Tereyağı, yumurta, şeker, sıvı yağ, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı karıştırın. Kıvam alıncaya dek unu içerisine ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuruzun kıvamı alınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Kurabiyeleri yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin.Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip kurabiyeleri 20 dakika kadar pişirin.Üzeri çatlayan kurabiyeleri tepsiden alıp soğuttuğunuz şerbete batırıp çıkarın. Kurabiyelerinizi derince bir kaba dizip üzerini kapatarak  gce boyunca dinlenmeye bırakın. Sunuma hazırlarken üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı tozu dökün.

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