Kurabiye nasıl yapılır? Islak kurabiye tarifi
Beş çayı denilince ilk akla gelen lezzetlerden biri de çeşit çeşit kurabiyeler oluyor. Hem çay hem de kahveyle çok yakışan kurabiye tariflerinden birini derledik: Islak kurabiye. Şekerli suya batırılmasıyla hazırlanan ıslak kurabiye, kakao düşkünlerinin bir numaralı tariflerinden olacak. Peki, kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım ıslak kurabiye tarifi
Yapılış şekli nedeniyle brownie kurabiye olarak da bilinen ıslak kurabiye, şerbetli kurabiye ismiyle de biliniyor. Kakaolu kurabiyenin pişirildikten sonra şerbete batırılmasıyla hazırlanan ıslak kurabiye, ağızda dağılan yapısıyla damakları şenlendiriyor.Yapılış şekli nedeniyle brownie kurabiye olarak da bilinen ıslak kurabiye, şerbetli kurabiye ismiyle de biliniyor. Kakaolu kurabiyenin pişirildikten sonra şerbete batırılmasıyla hazırlanan ıslak kurabiye, ağızda dağılan yapısıyla damakları şenlendiriyor.
Malzemeler
Kurabiyesi için:
• 3 yemek kaşığı kakao
• 125 gram tereyağı
• 1 yumurta
• Yarım çay bardağı toz şeker
• Yarım pudra şekeri
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 3 su bardağına yakın un
Şerbeti için:
• 2 çay bardağından biraz fazla şeker
• 3 çay bardağı kadar su
• Birkaç damla limon suyu
Süslemek için:
• Hindistan cevizi veya Antep fıstığı tozu
Islak kurabiye nasıl yapılır?
Şerbet için su ve şekeri tencereye alın. Kaynama noktasın geldikten sonra 6-7 dakika daha ocakta tutun. Ardından içine limon suyunu ilave edip altını kapatın ve soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen şerbeti buzdolabına koyup 1 saat kadar bekletin. Tereyağı, yumurta, şeker, sıvı yağ, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı karıştırın. Kıvam alıncaya dek unu içerisine ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuruzun kıvamı alınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Kurabiyeleri yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin.Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip kurabiyeleri 20 dakika kadar pişirin.Üzeri çatlayan kurabiyeleri tepsiden alıp soğuttuğunuz şerbete batırıp çıkarın. Kurabiyelerinizi derince bir kaba dizip üzerini kapatarak gce boyunca dinlenmeye bırakın. Sunuma hazırlarken üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı tozu dökün.