Kumru tarifi

İzmir'in meşhur lezzetlerinden kumru, sandviç ekmeğinin arasına domates, biber ve tulum peyniri konularak hazırlanan soğuk bir sandviçtir. İzmir'e gittiğiniz zaman sokak satıcılarında, tezgahlarda ya da pastahanelerde görmeniz mümkündür. Günümüzde içerisine kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam, kaşar peyniri ve domatesin yanı sıra ketçap ve mayonez de eklenerek hazırlanan sandviçlere de kumru denmiştir. Her iki türlüsü de güzel olan kumruyu İzmir'de yeme şansınız yoksa evde de basitçe hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Sucukları halka halka doğrayın.
Sosisleri uzun şeritler halinde kesin ve salamları da ekleyerek bu üç malzemeyi tavada yağın içinde soteleyin.
Ekmeği iki parçaya ayırın ve tost makinesinde kızartın.
Kızaran ekmeklerin üzerine tereyağı sürün ve kaşar dilimlerini sıcak ekmeğin arasına koyun.
Ekmeğin içindeki kaşarlar eriyince tavada kızarttığınız malzemeleri de kaşarların üstüne ekleyin.
Daha sonra üzerine domates ve turşu ilave edin.
Son olarak içine ketçap, mayonez de ekleyerek servis edin.
Afiyet olsun...