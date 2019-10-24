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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Kumru tarifi
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Kumru tarifi

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Kumru tarifi

İzmir'in meşhur lezzetlerinden kumru, sandviç ekmeğinin arasına domates, biber ve tulum peyniri konularak hazırlanan soğuk bir sandviçtir. İzmir'e gittiğiniz zaman sokak satıcılarında, tezgahlarda ya da pastahanelerde görmeniz mümkündür. Günümüzde içerisine kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam, kaşar peyniri ve domatesin yanı sıra ketçap ve mayonez de eklenerek hazırlanan sandviçlere de kumru denmiştir. Her iki türlüsü de güzel olan kumruyu İzmir'de yeme şansınız yoksa evde de basitçe hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Çiğ
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • Sandviç ekmeği
  • 4 adet sosis
  • 3 adet salam
  • 5 dilim sucuk
  • 4 dilim kaşar peyniri
  • 3 dilim domates
  • Tereyağı
  • Ketçap
  • Mayonez
  • Turşu

Hazırlanışı

Sucukları halka halka doğrayın.

Sosisleri uzun şeritler halinde kesin ve salamları da ekleyerek bu üç malzemeyi tavada yağın içinde soteleyin.

Ekmeği iki parçaya ayırın ve tost makinesinde kızartın.

Kızaran ekmeklerin üzerine tereyağı sürün ve kaşar dilimlerini sıcak ekmeğin arasına koyun.

Ekmeğin içindeki kaşarlar eriyince tavada kızarttığınız malzemeleri de kaşarların üstüne ekleyin.

Daha sonra üzerine domates ve turşu ilave edin.

Son olarak içine ketçap, mayonez de ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

Salçalı & Peynirli Gözleme | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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