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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
14.12.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

Kumpir nasıl yapılır?

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Kumpir nasıl yapılır?

Kumpir en sevilen ve en lezzetli sokak lezzetlerinin başında geliyor. Sonuçta fırında ya da közde pişmiş, içine tereyağı ve kaşar peyniri eklenmiş, üzeri bin bir çeşit malzemeyle süslenmiş patatesten bahsediyoruz, sevilmemesi mümkün. Dumanı tüte tüte yediğiniz o nefis kumpirleri evde kendiniz de yapmak istiyorsanız, bilmeniz gereken birkaç detay var. İşte tüm ayrıntılarıyla “Kumpir nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Kumpirin temel malzemeleri patates, tereyağı ve kaşar. Bunun dışında kumpire eklediğiniz her şey tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ancak özellikle patatesleri seçerken, boyutlarına ve şeklinin düzgün olmasına dikkat edin. Küçük patatesten güzel bir kumpir yapamayacağınız gibi, eğri büğrü patatesleri işlerken de zorlanabilirsiniz.

Patateslerinizi fırının fansız programında pişirdiğinizde, içleri daha nemli kalır. Patatesleri fırından çıkarır çıkarmaz hemen ortalarını yarıp içlerine tereyağı ve kaşar ekleyin. Aksi takdirde peynir dilediğiniz gibi erimez. Bu işlemi yaparken bıçağı yuvarlak hareketlerle bastırırsanız hem ezme hem de karıştırma işlemini aynı anda yapabilir ve daha homojen bir kumpir elde edebilirsiniz.

Patatesler fırından çok sıcak çıkacağı için ezme işlemi sırasında patatesleri tutmak için temiz bir mutfak havlusundan faydalanmak da işinizi kolaylaştıracaktır.

Son olarak malzemeleri koymadan önce patatesin iç kısmının yüzeyini düzleştirdiğinizde malzemeleri daha rahat yerleştirebilirsiniz.

Evde kumpir tarifi
Evde kumpir tarifi

Gelelim kumpirin yapımına…

Patatesleri bol suda yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Üstlerine keskin bir bıçağın ucuyla birkaç yerinden çizikler atın. Patatesleri fırın kağıdı ya da alüminyum folyoya sarıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırına verin. 90 dakika kadar pişirin.

Çıkarınca ortalarını kesip yukarıda bahsettiğimiz şekilde tereyağı ve kaşarı ekleyin. Küçük küçük doğranmış kornişon turşu, haşlanmış bezelye, sosis, Rus salatası, mısır ve zeytinle içlerini dökülmeyecek şekilde doldurup üzerine ketçap ve mayonez sıkın. Kumpiriniz hazır!

Beyaz peynirli ve sumaklı kumpir tarifi
Beyaz peynirli ve sumaklı kumpir tarifi

KUMPİR SEVEN BUNU DA SEVECEK: FIRINDA PEYNİRLİ TATLI PATATES

Fırında Peynirli Tatlı Patatesler | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fırında Peynirli Tatlı Patatesler var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
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