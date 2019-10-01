Külbastı nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik külbastı tarifi
Kuzu eti ile hazırlanan külbastı geleneksel lezzetler arasında yer buluyor. Baharatlarla hazırlanan bu lezzet, yapılış aşamasında eti doğru parçalandığı zaman lokum gibi ağızda dağılıyor. Közlenmiş biber, soğan ve domatesle hazırlanan külbastı, belli püf noktalarına dikkat edildiği zaman enfes bir lezzete dönüşebilir. Peki, külbastı nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik külbastı tarifi...
Türk mutfağını sevilen lezzetlerinden olan külbastı, şüphesiz ki kimsenin hayır diyemeyeceği lezzetlerden. Sizler de külbastıyı evlerinizde hazırlayabilirsiniz. İşte, sizler için hazırladığımız adım adım külbastı tarifi ve malzemeleri...
Malzemeler
500 gram kuzu külbastı eti
2 çay bardağı zeytinyağı
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kuru kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı
Sarımsakları rendeleyip içine baharatları ekleyin.
Zeytinyağını da diğer malzemelere ilave edip hepsini güzelce karıştırın.
Etleri sosun içine alıp elinizle masaj yaparak etin sosu iyice çekmesini sağlayın.
Sos kabının üzerini streç filmle kapatın. Kabı buzdolabına kaldırın ve 2 saat dinlendirin.
Mümkünse döküm bir tavayı, döküm tavanız yoksa kalın tabanlı yapışmaz yüzeyli tavanızı 10 dakika kadar ısıtın.
Tava yeterince ısınınca üzerine etleri yerleştirin.
Etleri 15 saniyede bir çevirerek toplam 4 dakika pişirin.
Pişen etleri bir çelik tencerede kapağı kapalı halde 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!