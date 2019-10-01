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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
01.10.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

Külbastı nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik külbastı tarifi

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Külbastı nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik külbastı tarifi

Kuzu eti ile hazırlanan külbastı geleneksel lezzetler arasında yer buluyor. Baharatlarla hazırlanan bu lezzet, yapılış aşamasında eti doğru parçalandığı zaman lokum gibi ağızda dağılıyor. Közlenmiş biber, soğan ve domatesle hazırlanan külbastı, belli püf noktalarına dikkat edildiği zaman enfes bir lezzete dönüşebilir. Peki, külbastı nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik külbastı tarifi...

Türk mutfağını sevilen lezzetlerinden olan külbastı, şüphesiz ki kimsenin hayır diyemeyeceği lezzetlerden. Sizler de külbastıyı evlerinizde hazırlayabilirsiniz. İşte, sizler için hazırladığımız adım adım külbastı tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

500 gram kuzu külbastı eti
2 çay bardağı zeytinyağı
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kuru kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Sarımsakları rendeleyip içine baharatları ekleyin.

Zeytinyağını da diğer malzemelere ilave edip hepsini güzelce karıştırın.

Etleri sosun içine alıp elinizle masaj yaparak etin sosu iyice çekmesini sağlayın.

Sos kabının üzerini streç filmle kapatın. Kabı buzdolabına kaldırın ve 2 saat dinlendirin.

Mümkünse döküm bir tavayı, döküm tavanız yoksa kalın tabanlı yapışmaz yüzeyli tavanızı 10 dakika kadar ısıtın.

Tava yeterince ısınınca üzerine etleri yerleştirin.

Etleri 15 saniyede bir çevirerek toplam 4 dakika pişirin.

Pişen etleri bir çelik tencerede kapağı kapalı halde 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!

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