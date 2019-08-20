Kudret narı macunu nasıl yapılır? Kudret narı macununun püf noktaları
İngilizcede bitter melon (acı kavun) ya da bitter gourd (acı kabak) olarak geçen bu meyvenin vitamin ve mineraller açısından zenginliğinin yanında birçok cilt ve mide hastalığına da yararı bulunmaktadır. Zeytinyağlı ve ballı olarak iki türlü kudret narı macunu yapılabilir. Kan şekerinin düşürülmesi ve hipertansiyona da iyi geldiği söylenen kudret narını tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederek kudret narı macunu yapılışını ve püf noktalarını sizin için derledik…
Ballı Kudret Narı Macunu
Malzemeler:
Bir adet olgun sarı kudret narı
500 gram bal
Bir adet cam kavanoz
Hazırlanışı:
Kudret narını yıkayın, varsa sapını ayırın. Kırmızı zarlı çekirdeklerini çıkarın.
Kudret narını mümkünse elle değilse bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın. Rendeleme veya mutfak robotundan geçirmek sonucu hızlandırsa da metal değdirmemek maksadıyla meyvenin bir tahta kaşıkla veya havanda ezilmesi tekniğini tercih edenler de vardır.
Parçaları kavanoza koyun ve üzerine bal dökün. Kudret narı hafif olması dolayısıyla üste çıkacaktır.
Bekleme süresi içinde bir miktar sulanması normaldir, bozulduğunu göstermez.
Ballı kudret narı macunu 30-40 gün civarında olgunlaştıktan sonra kullanıma hazır hale gelebilir.
KUDRET NARININ FAYDALARI NELERDİR?
Zeytinyağlı Kudret Narı Macunu
Malzemeler:
Bir adet büyük olgun sarı kudret narı
500 mililitre halis zeytinyağı
Bir adet cam kavanoz
Hazırlanışı:
Kudret narını yıkayın, varsa sapını ayırın. Kırmızı zarlı çekirdeklerini çıkarın.
Kudret narını mümkünse elle değilse bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın. Rendeleme veya mutfak robotundan geçirmek sonucu hızlandırsa da metal değdirmemek maksadıyla meyvenin bir tahta kaşıkla veya havanda ezilmesi tekniğini tercih edenler de vardır.
Parçaları kavanoza koyun ve üzerine zeytinyağı dökün.
Kudret narları birkaç hafta bekletildikten sonra yumuşayıp pelte haline gelerek zeytinyağının içinde dağılır ve kullanılabilecek kıvama ulaşır. Bu esnada ara sıra çalkalayın ve kavanozun kapağını açarak havasını alın.
Zeytinyağlı kudret narı kimi kaynaklara göre 6 ay bekletilmelidir.
Bekleme süresinin ilk birkaç haftasının güneşte kalan kısmın gölgede olması gerektiğini önerenler olduğu gibi buzdolabı dışında sadece gölge bir yerde beklemesi gerektiğini ileri sürenler de vardır.
Kudret narı macununun hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları
Bir kudret narı yaklaşık 50 gramdır. Varsa olgun sarı-turuncu renkli, çekirdeklerini dağıtmak üzere bir ucu açılmış olanları tercih etmelisiniz.
Zeytinyağı yerine çörek otu yağı da kullanabilirsiniz.
Macun yapıldıktan sonra buzdolabında en az 1 ay beklemelidir.
Kudret narı nasıl tüketilir?
Birçok kişinin şifalı bitkiler listesinde yer alan kudret narı genellikle günde iki kez aç karnına tüketilir. Hazırlanan macun sabah ve akşam yemeklerden bir saat önce yenir ardından yemeğe kadar başka bir şey yenmez.
Zeytinyağıyla yapılan kudret narı macunu, tüketildiğinde daha hızlı emilir ve etkili olur. Kudret narı macununu merhem olarak kullanacaksanız, hakiki balla yapılanı tercih edebilirsiniz.