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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
09.08.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? Pancake nasıl yapılır? Krep ve pancake yapmanın püf noktaları

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Krep nasıl yapılır? Pancake nasıl yapılır? Krep ve pancake yapmanın püf noktaları

Kahvaltılarda son dönemin favorisi, krepler ve pancake’ler. Zaman zaman bu iki kelime birbirinin yerine kullanılıyor olsa da pancake’le krep arasında küçük farklılıklar var. Sizin için pancake krep farkını tarifleri ve incelikleriyle birlikte araştırdık. İşte pancake ve krepin yapılışı ve püf noktaları…

Anadolu’da geçmişte ve bugün yaygın olarak akıtma adıyla bilinen krep her öğün tüketilebilecek yapımı oldukça kolay bir alternatif. Pancake ise krepe benzese daha yumuşak dokusu ile göze çarpıyor.

Başlı başına tatlı olarak tüketmeye daha yatkın olan ve geleneksel olarak akçaağaç şurubu ile servis edilen pancake harcına bir miktar toz şeker ekleniyor. Bazı tariflerde şekerin yerini bal da alabiliyor.

Daha yumuşak ve kabarık pancake istiyorsanız yumurtayı sarısından ayırın ve beyazı tuzla köpük oluncaya kadar çırpın. Sarısını da süt ve diğer malzemelerle çırpın ve birbirine ekleyin.

Pancake tarifinin aksine krep yapımında üstünde topaklanma olmadan karıştırmanız gerekiyor. Topaklanma olmasını önlemek için tel çırpıcıyla karıştırmanız daha iyi olacaktır.

Pancake’ten farklı olarak krep hamuruna kabartma tozu ve vanilya konmaz. Krep tavaya daha geniş dökülür ve pancake’e oranla hamurunun kıvamı daha suludur.

Krep nasıl yapılır Pancake nasıl yapılır Krep ve pancake yapmanın püf noktaları

Pancake Tarifi

Malzemeler:
2 su bardağı süt
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı şeker
3 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Pişirme sırasında kullanmak için sıvı yağ (uygun bir tavanız varsa gerek olmayabilir)

Yapılışı:
Önce yumurta, tuz ve şekeri tel çırpıcıyla çırpmakla başlayın.
1-2 dakika boyunca hızlıca karıştırdıktan sonra sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Ardından un, vanilya, kabartma tozunu da ekleyin ve kıvama gelene kadar karıştırın.
Pancake’leri dökmek için geniş bir tava bulun. Mümkünse yapışmayan bir tava tercih edin.
1 kapak sıvı yağ dökün ve tavanın her yerine yedirin.
Tavayı yağladıktan sonra küçük bir kepçe ile yaptığınız karışımı tavaya dökün. Tavada yaymamaya dikkat edin. Yaptığınız pancakeler küçük ve yuvarlak olmalıdır. İlk denemeniz ise muhtemelen ya çok piştiğinden ya da şeklinden dolayı 1-2 kepçe feda olabilir.
Pancake’ler tavada üst tarafı kabarıp göz göz olduktan sonra çevirin.
Pişen pancake’lerinizi dilerseniz akçaağaç şurubu ile ya da reçellerinizle yiyebilir, servis edebilirsiniz.

Krep nasıl yapılır Pancake nasıl yapılır Krep ve pancake yapmanın püf noktaları

Krep (Akıtma) Tarifi

Malzemeler:
2 adet yumurta
2 su bardağından biraz az un
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Pişirmek için sıvı yağ

Yapılışı:
Un, süt ve suyu topaklanma olmayıncaya kadar iyice karıştırın. (Eğer sütünüz yoksa 2 bardak su ile de yapabilirsiniz sadece rengi biraz daha beyaz olacaktır)
Sonrasında yumurtaları ekleyin ve kek kıvamından daha akıcı bir kıvama gelecek şekilde çırpmaya devam edin.
Geniş bir tavaya 1 çay kaşığı yağ dökün her yerine yedirin ve 1 kepçe krepi tavanın her yerine yayarak dökün.
Altlı üstlü iyice pişirin. Krepleriniz hazır. Afiyet olsun…

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