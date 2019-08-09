Krep nasıl yapılır? Pancake nasıl yapılır? Krep ve pancake yapmanın püf noktaları

Anadolu’da geçmişte ve bugün yaygın olarak akıtma adıyla bilinen krep her öğün tüketilebilecek yapımı oldukça kolay bir alternatif. Pancake ise krepe benzese daha yumuşak dokusu ile göze çarpıyor.

Başlı başına tatlı olarak tüketmeye daha yatkın olan ve geleneksel olarak akçaağaç şurubu ile servis edilen pancake harcına bir miktar toz şeker ekleniyor. Bazı tariflerde şekerin yerini bal da alabiliyor.

Daha yumuşak ve kabarık pancake istiyorsanız yumurtayı sarısından ayırın ve beyazı tuzla köpük oluncaya kadar çırpın. Sarısını da süt ve diğer malzemelerle çırpın ve birbirine ekleyin.

Pancake tarifinin aksine krep yapımında üstünde topaklanma olmadan karıştırmanız gerekiyor. Topaklanma olmasını önlemek için tel çırpıcıyla karıştırmanız daha iyi olacaktır.

Pancake’ten farklı olarak krep hamuruna kabartma tozu ve vanilya konmaz. Krep tavaya daha geniş dökülür ve pancake’e oranla hamurunun kıvamı daha suludur.

Pancake Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı şeker

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Pişirme sırasında kullanmak için sıvı yağ (uygun bir tavanız varsa gerek olmayabilir)

Yapılışı:

Önce yumurta, tuz ve şekeri tel çırpıcıyla çırpmakla başlayın.

1-2 dakika boyunca hızlıca karıştırdıktan sonra sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Ardından un, vanilya, kabartma tozunu da ekleyin ve kıvama gelene kadar karıştırın.

Pancake’leri dökmek için geniş bir tava bulun. Mümkünse yapışmayan bir tava tercih edin.

1 kapak sıvı yağ dökün ve tavanın her yerine yedirin.

Tavayı yağladıktan sonra küçük bir kepçe ile yaptığınız karışımı tavaya dökün. Tavada yaymamaya dikkat edin. Yaptığınız pancakeler küçük ve yuvarlak olmalıdır. İlk denemeniz ise muhtemelen ya çok piştiğinden ya da şeklinden dolayı 1-2 kepçe feda olabilir.

Pancake’ler tavada üst tarafı kabarıp göz göz olduktan sonra çevirin.

Pişen pancake’lerinizi dilerseniz akçaağaç şurubu ile ya da reçellerinizle yiyebilir, servis edebilirsiniz.

Krep (Akıtma) Tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için sıvı yağ

Yapılışı:

Un, süt ve suyu topaklanma olmayıncaya kadar iyice karıştırın. (Eğer sütünüz yoksa 2 bardak su ile de yapabilirsiniz sadece rengi biraz daha beyaz olacaktır)

Sonrasında yumurtaları ekleyin ve kek kıvamından daha akıcı bir kıvama gelecek şekilde çırpmaya devam edin.

Geniş bir tavaya 1 çay kaşığı yağ dökün her yerine yedirin ve 1 kepçe krepi tavanın her yerine yayarak dökün.

Altlı üstlü iyice pişirin. Krepleriniz hazır. Afiyet olsun…