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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
19.01.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? Kahvaltılık krep tarifi

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Krep nasıl yapılır? Kahvaltılık krep tarifi

En eski göçmen tatlılarından biri olan akıtma, yaygın olarak bilinen adıyla krep, son yıllarda çok daha fazla sevilmeye başlandı. Kullandığınız malzemelere göre, krepler lezzetli bir ara sıcak, tatlı veya doyurucu bir yemek olarak servis edilebiliyor. Peki, krep nasıl yapılır, krep yayımının püf noktaları neler? İşte, püf noktalarıyla krep tarifi

Büyük küçük herkesin severek tükettiği krep, ülkelere göre değişiklik şekillerde hazırlanabiliyor. Örneğin; Romanya'da krepler en çok meyve konserveleriyle doldurulmuş hafif bir tatlı olarak servis edilir. Geleneksel olarak Fransız krepleri, bir krep makinesi kullanılarak yapılır, ancak ev yapımı için basit bir yapışmaz tava yeterlidir. İşte, kahvaltılık krep tarifi ve inci bir krep yapmanın püf noktaları…

Krep yapımının püf noktası: Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Öncelikle süt ve yumurta iyice çırpın, ardından unu ekleyin. Malzemeleri çok çırpmamaya özen gösterin. Sadece birbirleriyle bütünleşmelerini sağlayın. Bu şekilde hamurun pürüzsüz olması sağlayabilirsiniz. Krep hamuru ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Pişirme aşamasında her köşesinin eşit miktarda yağladığınıza emin olun. Fırını ve tavayı mutlaka önden çok iyi biçimde ısıtın.

KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 ½ su bardağı un
2 su bardağı süt
2-3 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
½ cay kasığı soda
1 su bardağı sıvı yağ

KREP NASIL YAPILIR?

Unu yumurta, süt ve tuzla karıştırın (karıştırıcı ile daha kolay). Elde edilen hamur ağır krema kadar kalın olmamalıdır. Eğer yeterince ince değilse, biraz daha süt ekleyin. Karışımın en az yarım saat dinlenmesini sağlayın. Yapışmaz bir tencereye bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Tavayı orta ateşte 2-3 dakika kızdırın.

Bir kepçe krep karışımını tüm tavayı kaplayacak şekilde yayın.  Bir tarafı hafifçe kahverengileşmeye başladığında (yaklaşık bir dakika) krepi geniş bir tahta veya plastik spatula ile çevirin.

Krepleri; krem peynir, reçel, marmelat, bal, pekmez, zeytin ezmesi, salca veya çilek-muz gibi çeşitli meyvelerle sunuma hazırlayabilirsiniz.

 

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