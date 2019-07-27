Krep nasıl yapılır? İşte yapımı kolay pratik krep tarifi
En eski ismiyle akıtma olarak bilinen krep un, yumurta, süt, yağ gibi basit malzemelerle hazırlanarak sofralarımızda yer tutuyor. Özellikle pazar kahvaltılarının gözdesi olan krep, ev hanımları tarafından da fazlasıyla tercih ediliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay pratik krep tarifi.
Tatlı veya tuzlu olarak servis edilen krep, lezzetli bir ara sıcak, olarak servis ediliyor. İnternette en fazla araştırılan yemek tariflerinin başında gelen krepi hazırlamanın bazı püf noktaları bulunuyor. İşte, krep malzemeleri ve yapımı hakkında bilgiler.
Malzemeler
1,5 su bardağı un
2 su bardağı süt
2-3 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kasığı soda
1 su bardağı sıvı yağ
Hazırlanışı
Unu yumurta, süt ve tuzla karıştırın (karıştırıcı ile daha kolay). Elde edilen hamur çok kalın olmamalıdır. Eğer yeterince ince değilse, biraz daha süt ekleyin.
Karışımın en az yarım saat dinlenmesini sağlayın.
Yapışmaz bir tencereye bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin.
Tavayı orta ateşte 2-3 dakika kızdırın.
Bir kepçe krep karışımını tüm tavayı kaplayacak şekilde yayın.
Bir tarafı hafifçe kahverengileşmeye başladığında (yaklaşık bir dakika) krepi geniş bir tahta veya plastik spatula ile çevirin.
Krepleri; krem peynir, reçel, marmelat, bal, pekmez, zeytin ezmesi, salca veya çilek-muz gibi çeşitli meyvelerle sunuma hazırlayabilirsiniz.