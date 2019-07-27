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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 20:00, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? İşte yapımı kolay pratik krep tarifi

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Krep nasıl yapılır? İşte yapımı kolay pratik krep tarifi

En eski ismiyle akıtma olarak bilinen krep un, yumurta, süt, yağ gibi basit malzemelerle hazırlanarak sofralarımızda yer tutuyor. Özellikle pazar kahvaltılarının gözdesi olan krep, ev hanımları tarafından da fazlasıyla tercih ediliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay pratik krep tarifi.

Tatlı veya tuzlu olarak servis edilen krep, lezzetli bir ara sıcak, olarak servis ediliyor. İnternette en fazla araştırılan yemek tariflerinin başında gelen krepi hazırlamanın bazı püf noktaları bulunuyor. İşte, krep malzemeleri ve yapımı hakkında bilgiler.

Malzemeler

1,5 su bardağı un
2 su bardağı süt
2-3 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kasığı soda
1 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Unu yumurta, süt ve tuzla karıştırın (karıştırıcı ile daha kolay). Elde edilen hamur çok kalın olmamalıdır. Eğer yeterince ince değilse, biraz daha süt ekleyin.

Karışımın en az yarım saat dinlenmesini sağlayın.

Yapışmaz bir tencereye bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Tavayı orta ateşte 2-3 dakika kızdırın.

Bir kepçe krep karışımını tüm tavayı kaplayacak şekilde yayın.

Bir tarafı hafifçe kahverengileşmeye başladığında (yaklaşık bir dakika) krepi geniş bir tahta veya plastik spatula ile çevirin.

Krepleri; krem peynir, reçel, marmelat, bal, pekmez, zeytin ezmesi, salca veya çilek-muz gibi çeşitli meyvelerle sunuma hazırlayabilirsiniz.

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