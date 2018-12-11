Krep nasıl yapılır? İşte nefis krep tarifi
Krep nasıl yapılır sorusunun yanıtı, sabah kahvaltısında krep yemek isteyen birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan krep, hem tatlı hem de tuzlu bir şekilde yenebiliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte nefis krep tarifi.
Dilimize yerleşen ismiyle akıtma diye de bilinen krep, günün her anında tüketilebilen bir lezzet halini aldı. Tatlısından tuzlusuna, meyvelisinden otlusuna çeşit çeşit krepler, hem gözümüze hem de midemize hitap ediyor. Sizler de pratik krep tarifini uygulayarak tatlı atıştırmalıklar yapabilir, doyurucu iç harcıyla ana yemek olarak misafirlerinize sunabilirsiniz.
Hazırlayacağınız krep hamuru mümkün olduğunca pürüzsüz olması için ise birkaç püf noktaya dikkat etmek yeterli. Yumurta, süt ve unu blenderden geçirerek krep hamuru hazırlamak en pratik yöntem. Krepleriniz çok kalın olursa biraz süt ilave ederek inceltebilirsiniz.
Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
6 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı süt ve 1 su bardağı suyu derin bir kaba alın.
Süt ve su karışımına 6 yemek kaşığı unu ilave edip bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.
1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu da ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın ve dinlenmeye bırakın.
5 dakika dinlendirdiğiniz krep harcından küçük bir kepçe kadar doldurun.
Hamuru yağladığınız kızgın tavaya dökün ve hafifçe sallayarak hamurun ince bir şekilde tabanına yayılmasını sağlayın.
Krepleri, orta ateşte renk alana kadar arkalı önlü kızartın.
Krep hamuru bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın
Pişen krepleri servis tabağına alın. Soğutmadan sevdiklerinizle paylaşın.
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