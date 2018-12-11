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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.12.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? İşte nefis krep tarifi

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Krep nasıl yapılır? İşte nefis krep tarifi

Krep nasıl yapılır sorusunun yanıtı, sabah kahvaltısında krep yemek isteyen birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan krep, hem tatlı hem de tuzlu bir şekilde yenebiliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte nefis krep tarifi.

Dilimize yerleşen ismiyle akıtma diye de bilinen krep, günün her anında tüketilebilen bir lezzet halini aldı. Tatlısından tuzlusuna, meyvelisinden otlusuna çeşit çeşit krepler, hem gözümüze hem de midemize hitap ediyor. Sizler de pratik krep tarifini uygulayarak tatlı atıştırmalıklar yapabilir, doyurucu iç harcıyla ana yemek olarak misafirlerinize sunabilirsiniz.

Hazırlayacağınız krep hamuru mümkün olduğunca pürüzsüz olması için ise birkaç püf noktaya dikkat etmek yeterli. Yumurta, süt ve unu blenderden geçirerek krep hamuru hazırlamak en pratik yöntem. Krepleriniz çok kalın olursa biraz süt ilave ederek inceltebilirsiniz.

Malzemeler

2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
6 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz

Krep nasıl yapılır?

1 su bardağı süt ve 1 su bardağı suyu derin bir kaba alın.
Süt ve su karışımına 6 yemek kaşığı unu ilave edip bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.
1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu da ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın ve dinlenmeye bırakın.
5 dakika dinlendirdiğiniz krep harcından küçük bir kepçe kadar doldurun.
Hamuru yağladığınız kızgın tavaya dökün ve hafifçe sallayarak hamurun ince bir şekilde tabanına yayılmasını sağlayın.
Krepleri, orta ateşte renk alana kadar arkalı önlü kızartın.
Krep hamuru bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın
Pişen krepleri servis tabağına alın. Soğutmadan sevdiklerinizle paylaşın.

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