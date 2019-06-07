Krep nasıl yapılır? İşte hafta sonu kahvaltıları için krep tarifi
Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan krep, un, yumurta, süt, gibi basit malzemelerle hazırlanması nedeniyle ev hanımları tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Lezzetli bir ara sıcak, tatlı veya doyurucu bir yemek olan krep, internette en fazla araştırılan yemek tariflerinin başında geliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte hafta sonu kahvaltıları için krep tarifi.
Kahvaltı sofralarının demirbaşı olan krep, lezzeti bakımından küçük büyük herkesin damağına hitap ediyor. Yöresel ismiyle akıtma olan, günümüzde daha çok krep olarak bilinen bu lezzette yapışmaz tava kullanmak doğru bir tercih olacaktır. İşte, kolay ve pratik krep yapımı.
Krep yapımının püf noktası: Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Öncelikle süt ve yumurta iyice çırpın, ardından unu ekleyin. Malzemeleri çok çırpmamaya özen gösterin. Sadece birbirleriyle bütünleşmelerini sağlayın. Bu şekilde hamurun pürüzsüz olması sağlayabilirsiniz. Krep hamuru ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Pişirme aşamasında her köşesine eşit miktarda yağ döktüğünüzden emin olun. Fırını veya tavayı mutlaka önden çok iyi biçimde ısıtın.
KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1,5 su bardağı un
2 su bardağı süt
2-3 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kasığı soda
1 su bardağı sıvı yağ
KREP NASIL YAPILIR?
Unu yumurta, süt ve tuzla karıştırın (karıştırıcı ile daha kolay). Elde edilen hamur çok kalın olmamalıdır. Eğer yeterince ince değilse, biraz daha süt ekleyin. Karışımın en az yarım saat dinlenmesini sağlayın. Yapışmaz bir tencereye bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Tavayı orta ateşte 2-3 dakika kızdırın.
Bir kepçe krep karışımını tüm tavayı kaplayacak şekilde yayın. Bir tarafı hafifçe kahverengileşmeye başladığında (yaklaşık bir dakika) krepi geniş bir tahta veya plastik spatula ile çevirin.
Krepleri; krem peynir, reçel, marmelat, bal, pekmez, zeytin ezmesi, salca veya çilek-muz gibi çeşitli meyvelerle sunuma hazırlayabilirsiniz.