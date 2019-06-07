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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Tarifleri
07.06.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? İşte hafta sonu kahvaltıları için krep tarifi

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Krep nasıl yapılır? İşte hafta sonu kahvaltıları için krep tarifi

Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan krep, un, yumurta, süt, gibi basit malzemelerle hazırlanması nedeniyle ev hanımları tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Lezzetli bir ara sıcak, tatlı veya doyurucu bir yemek olan krep, internette en fazla araştırılan yemek tariflerinin başında geliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte hafta sonu kahvaltıları için krep tarifi.

Kahvaltı sofralarının demirbaşı olan krep, lezzeti bakımından küçük büyük herkesin damağına hitap ediyor. Yöresel ismiyle akıtma olan, günümüzde daha çok krep olarak bilinen bu lezzette yapışmaz tava kullanmak doğru bir tercih olacaktır. İşte, kolay ve pratik krep yapımı.

Krep yapımının püf noktası: Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Öncelikle süt ve yumurta iyice çırpın, ardından unu ekleyin. Malzemeleri çok çırpmamaya özen gösterin. Sadece birbirleriyle bütünleşmelerini sağlayın. Bu şekilde hamurun pürüzsüz olması sağlayabilirsiniz. Krep hamuru ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Pişirme aşamasında her köşesine eşit miktarda yağ döktüğünüzden emin olun. Fırını veya tavayı mutlaka önden çok iyi biçimde ısıtın.

KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1,5 su bardağı un
2 su bardağı süt
2-3 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kasığı soda
1 su bardağı sıvı yağ

KREP NASIL YAPILIR?

Unu yumurta, süt ve tuzla karıştırın (karıştırıcı ile daha kolay). Elde edilen hamur çok kalın olmamalıdır. Eğer yeterince ince değilse, biraz daha süt ekleyin. Karışımın en az yarım saat dinlenmesini sağlayın. Yapışmaz bir tencereye bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Tavayı orta ateşte 2-3 dakika kızdırın.

Bir kepçe krep karışımını tüm tavayı kaplayacak şekilde yayın. Bir tarafı hafifçe kahverengileşmeye başladığında (yaklaşık bir dakika) krepi geniş bir tahta veya plastik spatula ile çevirin.

Krepleri; krem peynir, reçel, marmelat, bal, pekmez, zeytin ezmesi, salca veya çilek-muz gibi çeşitli meyvelerle sunuma hazırlayabilirsiniz.

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