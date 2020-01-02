Krem karamel tarifi

Görüntüsü ayrı tadı da ayrı güzel bir tarifimiz var! Krem karamel... Hazırlanışı biraz zahmetli olsa da tadına baktığınız an buna değecek. Tatlı sevenlerin aklını başından alacak krem karameli denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...