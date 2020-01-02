Krem karamel tarifi

Görüntüsü ayrı tadı da ayrı güzel bir tarifimiz var! Krem karamel... Hazırlanışı biraz zahmetli olsa da tadına baktığınız an buna değecek. Tatlı sevenlerin aklını başından alacak krem karameli denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Karameli için:
Yumurta ve şekeri bir kasede çırpın.
Üzerine sütü yavaş yavaş ekleyin.
Şekeri bir tavaya alın. Üzerine 4-5 damla limon suyu ekleyerek karameli hazırlayın.
Tatlınızı koyacağınız kaselerin dibine önce karameli ardından da hazırladığınız harcı ekleyin.
Fırın tepsisine taşmayacak şekilde su ilave edin. Daha sonra tatlı kaplarını yerleştirin.
Üzeri kızarana kadar 175 derede pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra bir süre soğutup buzdolabına koyun.
Dolaptan çıkardığınız tatlınızı ters çevirip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...