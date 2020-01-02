MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Krem karamel tarifi
ORTA ZORLUKTA

Krem karamel tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Krem karamel tarifi

Görüntüsü ayrı tadı da ayrı güzel bir tarifimiz var! Krem karamel... Hazırlanışı biraz zahmetli olsa da tadına baktığınız an buna değecek. Tatlı sevenlerin aklını başından alacak krem karameli denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 6 adet yumurta
  • 1 litre süt
  • 1 adet çubuk vanilin
  • 2 su bardağı toz şeker

Karameli için:

  • 1 yemek kaşığı limon
  • Yarım su bardağı toz şeker

Hazırlanışı

Yumurta ve şekeri bir kasede çırpın.

Üzerine sütü yavaş yavaş ekleyin.

Şekeri bir tavaya alın. Üzerine 4-5 damla limon suyu ekleyerek karameli hazırlayın.

Tatlınızı koyacağınız kaselerin dibine önce karameli ardından da hazırladığınız harcı ekleyin.

Fırın tepsisine taşmayacak şekilde su ilave edin. Daha sonra tatlı kaplarını yerleştirin.

Üzeri kızarana kadar 175 derede pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra bir süre soğutup buzdolabına koyun.

Dolaptan çıkardığınız tatlınızı ters çevirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Karamelli Brownie | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
Krem karamel tarifi krem karamel nasıl yapılır krem karamel
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Zerde tarifi

Mafiş tarifi

Balıkesir kaymaklısı tarifi

Höşmerim tarifi