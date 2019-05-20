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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel tarifi

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Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel tarifi

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 20 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de krem karamel oldu. Peki, krem karamel nasıl yapılır? İşte, Arda'nın Mutfağı krem karamel tarifi

Yumurtasız Krem Karamel Malzemeleri

½ su bardağı toz şeker
Muhallebisi için Malzemeler
½ litre süt
½ su bardağı su
1 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı un
3 – 4 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya

Krem Karamel Nasıl Yapılır?

Yarım su bardağı şekeri küçük bir tavada kısık ateşte karamelize edin.
Süt, su, buğday nişastası, un ve toz şekeri bir tencereye alıp, karıştırın.
Ardından tencereyi ocağa alın ve orta kısık ateşte, karıştırarak muhallebi kıvamına getirin.
Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip, karıştırın.
Karamelize ettiğiniz şekeri kalıplara bölüştürün.
Karamel donduktan sonra hazırladığınız muhallebiyi karamelin üzerine dökün ve buzdolabında soğutun.
Tatlı iyice donduktan sonra ters çevirin ve kalıptan çıkararak servis edin.

 

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