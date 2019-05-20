Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel tarifi
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 20 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de krem karamel oldu. Peki, krem karamel nasıl yapılır? İşte, Arda'nın Mutfağı krem karamel tarifi
Yumurtasız Krem Karamel Malzemeleri
½ su bardağı toz şeker
Muhallebisi için Malzemeler
½ litre süt
½ su bardağı su
1 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı un
3 – 4 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
Krem Karamel Nasıl Yapılır?
Yarım su bardağı şekeri küçük bir tavada kısık ateşte karamelize edin.
Süt, su, buğday nişastası, un ve toz şekeri bir tencereye alıp, karıştırın.
Ardından tencereyi ocağa alın ve orta kısık ateşte, karıştırarak muhallebi kıvamına getirin.
Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip, karıştırın.
Karamelize ettiğiniz şekeri kalıplara bölüştürün.
Karamel donduktan sonra hazırladığınız muhallebiyi karamelin üzerine dökün ve buzdolabında soğutun.
Tatlı iyice donduktan sonra ters çevirin ve kalıptan çıkararak servis edin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle