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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
Zekeriya Karadavut, Kırıkkale (AA)
22.10.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

'Kralların ressamı'nın annesinden miras kaldı: Süt şekeri

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'Kralların ressamı'nın annesinden miras kaldı: Süt şekeri

Kırıkkale Belediyesi, ilk kez "Kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'nın annesi Gülşen Pehlivanlı tarafından yapılan, unutulmaya yüz tutmuş "süt şekeri" tatlısını üreterek gelecek kuşaklara aktarıyor.

Süt, şeker ve limonun karışımından oluşan, lezzetiyle damak çatlatan süt şekeri, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın teşvikiyle yeniden üretilmeye başlandı. 

Kırıkkale ve çevresinde eskiden bayramların vazgeçilmez tatlısı olup merhum ressam Rahmi Pehlivanlı'nın sofrasından eksik etmediği süt şekerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 

Belediye Başkanı Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt şekeri tatlısının kendilerine, Pehlivanlı'nın annesi Gülşen Pehlivanlı'dan miras kaldığını söyledi. 

Kralların ressamının annesinden miras kaldı: Süt şekeri

Bu mirası yeniden gün yüzüne çıkartmak için çalıştıklarını anlatan Saygılı, "Süt şekeri, eskiden köylerde annelerimizin yapmış olduğu fakat yeni nesle geçmeyen bir lezzetti. Belediye olarak bunun araştırmasını yaptık. Kırıkkale'de yöresel ürünlerin imalatını ve satışını yaptığımız belediyemizin imalathanesinde bu ürünü de yapabilir miyiz diye düşündük. Sonra bu tatlıyı yapmaya karar verdik. Yaşlı bir teyzemizden bu lezzetin nasıl yapıldığını öğrendik. Tatlıyı, Kırıkkale'mizin tanıtımını da yapan bir ambalaj paketinin içerisinde Kırıkkaleli hemşehrilerimize sunuyoruz. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu. 

Saygılı, süt şekerinin geçmişte Kırıkkale ve çevresinde bayram tatlısı olarak bilindiğini ifade ederek, "Hiçbir katkı maddesi yok. Kırıkkale dışındaki hemşehrilerimizden oldukça fazla talep alıyoruz. Çok lezzetli ve hafif bir tatlı. Unutulmaya yüz tutmuş, kültürlerimizi halkımızın hizmetine tekrar sunuyoruz" dedi. 

Süt şekerine yaz döneminde Kırıkkale'ye gelen gurbetçiler ile turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Saygılı, "Kırıkkale'mizin gurbetçisi çok. Bu ailelerimiz genellikle yaz dönemlerinde Kırıkkale'ye gelerek aileleriyle görüşüp, tatillerini yapıp tekrar dönüyorlar. Bu dönemde gurbetçi ailelerimizin yoğun talepleriyle karşılaştık. Tarihi Kırıkkale evlerimizi ziyaret eden vatandaşlarımız bu tatlımızı kutu kutu yurt dışındaki misafirlerine de tattırmak için götürdüler" diye konuştu. 

Kralların ressamının annesinden miras kaldı: Süt şekeri

Belediyenin yöresel mamuller işletmesinde süt şekerini yapan aşçı Hurisel Uğurerli de bu tatlının çok eskiden bayramlarda misafirlere ikram edildiğini belirtti. 
Uğurerli, eskiden çikolata yaygın olmadığı için bu tatlının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Kırıkkale evleri eski tarihimizi anlattığı için Başkanımız da burada eski bir tatlımızın araştırılarak yapılmasını istedi. Kırıkkale'miz için çok güzel oldu. İçine 1,5 kilogram süt, 1,5 kilogram şeker ve limon koyuyoruz başka hiçbir şey yok. Tatlımızda hiçbir katkı maddesi yok. Çocuklarımız için çok güzel ve lezzetli. Çocuklarımızdan çok talep var. Çok tutuldu tatlımız. Artık dışarıdan gelen vatandaşlarımız süt şekerini merak ediyorlar ve gelip bizden alıyorlar. Eskiden Kırıkkale'ye özgü ailelerine alabilecekleri bir hediye yoktu. Artık süt şekerimiz var." 

"Süt Şekeri" tatlısına belediye desteği Kırıkkale Belediyesi, ilk kez "Kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'nın annesi Gülşen Pehlivanlı tarafından yapılan, unutulmaya yüz tutmuş "Süt şekeri" tatlısını üreterek gelecek kuşaklara aktarıyor
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