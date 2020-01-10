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Haber Giriş: 10.01.2020 - 13:35,
Közlenmiş biber salatası tarifi
Közlenmiş sebzelerin lezzeti ayrı oluyor. Üstelik dondurup sakladığınızda, istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Közlenmiş biber de onlardan biri. Üstelik salatası hem lezzetiyle hem de görünümüyle yemeklerin yanına çok yakışıyor. Siz de közlenmiş biber salatasını denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
- Izgarada
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 5-6 adet közlenmiş kırmızı biber
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 dal taze soğan
- Limon veya nar ekşisi
- 1 tutam maydanoz
- 1 tutam dereotu
- Tuz
Hazırlanışı
Biberleri küçük küçük doğrayın.
Soğan, maydanoz ve dereotunu da ince ince kıyın.
Ayrı bir kasede sarımsak, zeytinyağı, nar ekşisi veya limonu karıştırın.
Üzerine tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın.
Dilerseniz cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...