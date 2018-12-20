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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
20.12.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Kozalak tatlısı nasıl yapılır? İşte kozalak tatlısı tarifi

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Kozalak tatlısı nasıl yapılır? İşte kozalak tatlısı tarifi

Kozalak tatlısı, kısa sürede az malzemeyle hem çok lezzetli hem de görüntüsü muhteşem lezzetler ortaya çıkarmak isteyenlerin favori tarifleri arasında yer alıyor. Birkaç basit malzemeyle kısa sürede yapılabilen ve tatlı krizlerine karşı gerçekten çok başarılı bir silah olan kozalak tatlısını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Tarifini ve püf noktalarını hemen aşağı yazıyoruz. İşte kozalak tatlısının tüm detayları...

Kozalak tatlısının yapımı oldukça basittir. Ancak çikolatayı tereyağıyla birlikte bain marie usulü eritirken biraz sabra ve yardıma ihtiyacınız olabilir. Onun dışında yarım saat içinde tatlınızı hazırlayabilirsiniz.

Kozalak tatlısı için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

80 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı çilek reçeli suyu
125 gram tereyağı
250 gram kakaolu pirinç patlağı
Pudra şekeri

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İki malzemeli çıtır kurabiye tarifi

Öncelikle işe tereyağını tencereye koymakla başlayın. Yağ eriyince içine çilek reçeli, bitter çikolata ve kakaoyu ekleyin. Çikolatanın iyice erimesini sağlayın. Hepsini güzelce karıştırıp homojen bir karışım elde edin ve biraz soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine pirinç patlaklarını ekleyip karıştırın.

Bir kupun içini veya limon sıkacağının arka kısmını pirinç patlaklı karışım ile doldurun ve iyice bastırın. Düz bir yüzeye ters çevirip çıkarın ve işlemi tekrarlayın. Bu işlem bittikten sonra kozalakların üzerine pudra şekeri serpilebilir. 1 saat boyunca buzdolabında beklettikten sonra kozalak tatlınız hazırdır! 

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