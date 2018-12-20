Kozalak tatlısı nasıl yapılır? İşte kozalak tatlısı tarifi
Kozalak tatlısı, kısa sürede az malzemeyle hem çok lezzetli hem de görüntüsü muhteşem lezzetler ortaya çıkarmak isteyenlerin favori tarifleri arasında yer alıyor. Birkaç basit malzemeyle kısa sürede yapılabilen ve tatlı krizlerine karşı gerçekten çok başarılı bir silah olan kozalak tatlısını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Tarifini ve püf noktalarını hemen aşağı yazıyoruz. İşte kozalak tatlısının tüm detayları...
Kozalak tatlısının yapımı oldukça basittir. Ancak çikolatayı tereyağıyla birlikte bain marie usulü eritirken biraz sabra ve yardıma ihtiyacınız olabilir. Onun dışında yarım saat içinde tatlınızı hazırlayabilirsiniz.
Kozalak tatlısı için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
80 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı çilek reçeli suyu
125 gram tereyağı
250 gram kakaolu pirinç patlağı
Pudra şekeri
Öncelikle işe tereyağını tencereye koymakla başlayın. Yağ eriyince içine çilek reçeli, bitter çikolata ve kakaoyu ekleyin. Çikolatanın iyice erimesini sağlayın. Hepsini güzelce karıştırıp homojen bir karışım elde edin ve biraz soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine pirinç patlaklarını ekleyip karıştırın.
Bir kupun içini veya limon sıkacağının arka kısmını pirinç patlaklı karışım ile doldurun ve iyice bastırın. Düz bir yüzeye ters çevirip çıkarın ve işlemi tekrarlayın. Bu işlem bittikten sonra kozalakların üzerine pudra şekeri serpilebilir. 1 saat boyunca buzdolabında beklettikten sonra kozalak tatlınız hazırdır!
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