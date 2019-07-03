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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
03.07.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Kozalak şurubu nasıl yapılır? Kozalak şurubunun püf noktaları

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Kozalak şurubu nasıl yapılır? Kozalak şurubunun püf noktaları

Kozalak şurubu yaz aylarında çam ağaçlarının üzerindeki kozalaklar henüz yeşilken yapılan ve özellikle öksürüğe karşı etkili olduğuna inanılan bir doğal şifa kaynağı. Solunum ve akciğer hastalıklarının yanı sıra mide rahatsızlıklarına karşı da kullanılan kozalak şurubunu siz de evde yapabilirsiniz. Kozalak şurubunun yapılışına geçmeden önce bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Kozalak şurubu yapmak için öncelikle bir çam ağacından koparacağınız taze, yeşil kozalaklara ihtiyacınız var. Beş adet kozalak şurubunuz için yeterli olacaktır.

Kozalak şurubu yapmanın iki yolu vardır. Birincisi kozalakları haşlayarak kozalak şurubu yapmak.

Bunun kozalakları iyice yıkadıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla doğrayın ve su dolu bir kaba alın.

24 saat suda beklettiğiniz kozalakları ertesi gün aynı suyun içinde yarım saat kadar haşlayın.

Soğuduktan sonra süzdüğünüz kozalak şurubunu bal ya da pekmez ekleyerek tatlandırın. Ardından cam şişeye boşaltıp ışık almayacak şekilde saklayın.

Kozalakları haşlamadan da kozalak şurubu yapabilirsiniz.

Bunun için kozalaklarınızı yine iyice yıkayıp kurulayın ve bir kavanoza yerleştirin. Kavanozun üzerini bal ya da pekmezle tamamlayın.

Kapağını kapattığınız kavanozu ışık almayan bir dolaba kaldırıp 1 hafta kadar sakladıktan sonra tüketebilirsiniz.

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