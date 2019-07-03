Kozalak şurubu nasıl yapılır? Kozalak şurubunun püf noktaları
Kozalak şurubu yaz aylarında çam ağaçlarının üzerindeki kozalaklar henüz yeşilken yapılan ve özellikle öksürüğe karşı etkili olduğuna inanılan bir doğal şifa kaynağı. Solunum ve akciğer hastalıklarının yanı sıra mide rahatsızlıklarına karşı da kullanılan kozalak şurubunu siz de evde yapabilirsiniz. Kozalak şurubunun yapılışına geçmeden önce bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini de hatırlatalım.
Kozalak şurubu yapmak için öncelikle bir çam ağacından koparacağınız taze, yeşil kozalaklara ihtiyacınız var. Beş adet kozalak şurubunuz için yeterli olacaktır.
Kozalak şurubu yapmanın iki yolu vardır. Birincisi kozalakları haşlayarak kozalak şurubu yapmak.
Bunun kozalakları iyice yıkadıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla doğrayın ve su dolu bir kaba alın.
24 saat suda beklettiğiniz kozalakları ertesi gün aynı suyun içinde yarım saat kadar haşlayın.
Soğuduktan sonra süzdüğünüz kozalak şurubunu bal ya da pekmez ekleyerek tatlandırın. Ardından cam şişeye boşaltıp ışık almayacak şekilde saklayın.
Kozalakları haşlamadan da kozalak şurubu yapabilirsiniz.
Bunun için kozalaklarınızı yine iyice yıkayıp kurulayın ve bir kavanoza yerleştirin. Kavanozun üzerini bal ya da pekmezle tamamlayın.
Kapağını kapattığınız kavanozu ışık almayan bir dolaba kaldırıp 1 hafta kadar sakladıktan sonra tüketebilirsiniz.
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