Kore'nin meşhur turşusu kimçi nasıl yapılır?
Kimçi ya da kimchi, Asya mutfağının en tanınmış lezzetlerinin başında geliyor. Kore yemeklerinin olmazsa olmazlarından biri olan kimçi, aslında bir tür turşu. Başta Çin marulu olmak üzere bazı sebzelerin fermente edilmesiyle elde edilen kimçiyi siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla kimçi yapımı…
Genellikle yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilen kimçi, bazen yemeklerde bir malzeme olarak da kullanılabiliyor. Çin lahanasının yanı sıra turp, sarımsak, kırmızı biber, taze soğan, mürekkep balığı ve istiridye gibi deniz ürünleri, zencefil, tuz ve şekerle yapılan kimçi normalde uzun sürede hazırlanır. Ancak kısa vadede yapıp yemek isteyenler için pratik kimçi yapma yolu da mevcut.
Kimçi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
1 adet Çin marulu
Yarım su bardağı deniz tuzu
1 adet havuç
2 adet yeşil soğan
1 adet cam kavanoz
5 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 adet elma
1 parça zencefil
2 tatlı kaşığı esmer şeker
1 çay bardağı balık sosu
Yarım su bardağı acı pul biber
1 çay bardağı su
1 çay bardağı haşlanmış pirinç
Kimchi turşusu nasıl yapılır?
Çin marulunu uzunlamasına dört parçaya bölün. Parçaların kök kısımlarına uzunlamasına kesikler atın. Hepsini iyice doğrayıp güzelce yıkayın. Suyu süzülünce bir kısmını derin bir kaseye alıp üzerine tuz serpin ve elinizle iyice ovalayın. Aynı işlemi marullar ve tuzunuz bitene kadar tekrarlayın. Marulları bir kenara alıp suyunu salana kadar bekletin. Suyunu salınca marullarınızı 3-4 kez iyice yıkayıp tuzunu akıtın.
Başka bir yerde sarımsağı, kuru soğanı, elmayı, zencefili, şekeri, balık sosunu, pul biberi ve haşlanmış pirinci blender’da çekin. Yoğun kıvamlı ve homojen bir sos elde edin ve sosunuzu bir kenara alın.
Havuçlarınızı rendeleyin, yeşil soğanlarınızı da verevine keserek doğrayın. Bu malzemeleri suyu süzülen marul yapraklarınızla iyice karıştırın. Üzerine hazırladığınız sosu dökün ve hepsini iyice harmanlayın.
Tüm malzemeleri hava almayan cam bir kavanoza doldurun. 6-8 saat oda sıcaklığında, ardından 1 hafta kadar da buzdolabında bekletin. Bu sürenin sonunda iyice kıvama gelmiş kimçinizi dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.
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