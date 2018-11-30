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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.11.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Kore'nin meşhur turşusu kimçi nasıl yapılır?

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Kore'nin meşhur turşusu kimçi nasıl yapılır?

Kimçi ya da kimchi, Asya mutfağının en tanınmış lezzetlerinin başında geliyor. Kore yemeklerinin olmazsa olmazlarından biri olan kimçi, aslında bir tür turşu. Başta Çin marulu olmak üzere bazı sebzelerin fermente edilmesiyle elde edilen kimçiyi siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla kimçi yapımı…

Genellikle yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilen kimçi, bazen yemeklerde bir malzeme olarak da kullanılabiliyor. Çin lahanasının yanı sıra turp, sarımsak, kırmızı biber, taze soğan, mürekkep balığı ve istiridye gibi deniz ürünleri, zencefil, tuz ve şekerle yapılan kimçi normalde uzun sürede hazırlanır. Ancak kısa vadede yapıp yemek isteyenler için pratik kimçi yapma yolu da mevcut.

Kimçi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

1 adet Çin marulu
Yarım su bardağı deniz tuzu
1 adet havuç
2 adet yeşil soğan
1 adet cam kavanoz
5 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
1 adet elma
1 parça zencefil
2 tatlı kaşığı esmer şeker
1 çay bardağı balık sosu
Yarım su bardağı acı pul biber
1 çay bardağı su
1 çay bardağı haşlanmış pirinç

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Kimchi turşusu nasıl yapılır?

Çin marulunu uzunlamasına dört parçaya bölün. Parçaların kök kısımlarına uzunlamasına kesikler atın. Hepsini iyice doğrayıp güzelce yıkayın. Suyu süzülünce bir kısmını derin bir kaseye alıp üzerine tuz serpin ve elinizle iyice ovalayın. Aynı işlemi marullar ve tuzunuz bitene kadar tekrarlayın. Marulları bir kenara alıp suyunu salana kadar bekletin. Suyunu salınca marullarınızı 3-4 kez iyice yıkayıp tuzunu akıtın.

Başka bir yerde sarımsağı, kuru soğanı, elmayı, zencefili, şekeri, balık sosunu, pul biberi ve haşlanmış pirinci blender’da çekin. Yoğun kıvamlı ve homojen bir sos elde edin ve sosunuzu bir kenara alın.

Havuçlarınızı rendeleyin, yeşil soğanlarınızı da verevine keserek doğrayın. Bu malzemeleri suyu süzülen marul yapraklarınızla iyice karıştırın. Üzerine hazırladığınız sosu dökün ve hepsini iyice harmanlayın.

Tüm malzemeleri hava almayan cam bir kavanoza doldurun. 6-8 saat oda sıcaklığında, ardından 1 hafta kadar da buzdolabında bekletin. Bu sürenin sonunda iyice kıvama gelmiş kimçinizi dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

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