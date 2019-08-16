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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
16.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Konuralp pirinci de tescilli lezzetlerimiz arasına girdi

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Konuralp pirinci de tescilli lezzetlerimiz arasına girdi

Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirinci, coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Düzce ilinin merkez ilçesine bağlı Konuralp beldesinde üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleriyle bölgeyle özdeşleşen Konuralp pirincinin coğrafi işaretle tesciline yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığınca Konuralp pirincinin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında 03.07.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 25.06.2019 tarihinde coğrafi işaret belgesi ile tescillendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: 

"Yöre halkı arasında 'kasaba pirinci' olarak anılan Konuralp pirincinin tarihi, 1800'lü yıllara dayanmaktadır. 'Osmanlı saray mutfağının pirinci' olarak adlandırılan Konuralp pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Osmanlı saray mutfağının pirinci olarak anılan Konuralp pirinci için alınan coğrafi tescil belgesiyle ilimizin marka değeri artacak, ürünlerimizin taklitleri engellenerek üreticilerimiz korunacak ve pazarlama gücümüz de böylece artmış olacaktır." 

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Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kente özgü ürünlerin, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama niteliklerinin arttırılmış olacağını, bu girişimlerin kent kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacağını aktardı. 

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