Kolay un helvası nasıl yapılır? Evde yapılabilecek basit un helvası tarifi
Un helvası, yapılışının kolay olması ve tatlı ihtiyacını gidermesi dolayısıyla her dönemin favori tatlıları arasında yer alıyor. Çok fazla malzeme istemeyen tarifi ile merak konusu ola un helvası, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? İşte, evde yapabileceğiniz kolay un helvası tarifi ve tatlının yapılışına dair bazı bilgiler
Un helvası, kolay tarifi ile tatlıseverlerin uğrak noktası olabiliyor. Evinizde bulunan un, süt, şeker gibi temel malzemelerle kolayca yapabileceğiniz un helvası, bazı püf noktalarını da içinde barındırıyor. İşte, un helvasının yapılışı ve tarifi hakkında bazı bilgiler
Tereyağı ve unun muhteşem uyumunun bir yansıması olan un helvasının tarifi, normal zamanların yanı sıra kandillerde de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, un helvası tarifi...
MALZEMELER
2,5 su bardağı un - 200 gram tereyağ - 3 çorba kaşığı sıvıyağ - 2 su bardağı süt - 2 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI
Öncelikle derin bir tencerede tereyağını eritip içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak, un kahverengi kıvama gelene kadar bekleyin. Bu işlemi yaparken bir yandan da oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şekeri eritin. İstediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocaktan alın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Son aşamada damak zevkinize göre tarçın, ceviz ya da fındık gibi ürünlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Helvanıza ekleyeceğiniz şerbeti piştikten hemen sonra vakit kaybetmeden sıcak sıcak una ekleyin. Ayrıca helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden hoşlanıyorsanız, helva yapımında ceviz içi ve fındık da kullanabilirsiniz.
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