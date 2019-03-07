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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
07.03.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Kolay un helvası nasıl yapılır? Evde yapılabilecek basit un helvası tarifi

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Kolay un helvası nasıl yapılır? Evde yapılabilecek basit un helvası tarifi

Un helvası, yapılışının kolay olması ve tatlı ihtiyacını gidermesi dolayısıyla her dönemin favori tatlıları arasında yer alıyor. Çok fazla malzeme istemeyen tarifi ile merak konusu ola un helvası, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, un helvası nasıl yapılır? İşte, evde yapabileceğiniz kolay un helvası tarifi ve tatlının yapılışına dair bazı bilgiler

Un helvası, kolay tarifi ile tatlıseverlerin uğrak noktası olabiliyor. Evinizde bulunan un, süt, şeker gibi temel malzemelerle kolayca yapabileceğiniz un helvası, bazı püf noktalarını da içinde barındırıyor. İşte, un helvasının yapılışı ve tarifi hakkında bazı bilgiler

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve unun muhteşem uyumunun bir yansıması olan un helvasının tarifi, normal zamanların yanı sıra kandillerde de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, un helvası tarifi...

MALZEMELER

2,5 su bardağı un - 200 gram tereyağ - 3 çorba kaşığı sıvıyağ - 2 su bardağı süt - 2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Öncelikle derin bir tencerede tereyağını eritip içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak, un kahverengi kıvama gelene kadar bekleyin. Bu işlemi yaparken bir yandan da oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şekeri eritin. İstediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocaktan alın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Son aşamada damak zevkinize göre tarçın, ceviz ya da fındık gibi ürünlerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Helvanıza ekleyeceğiniz şerbeti piştikten hemen sonra vakit kaybetmeden sıcak sıcak una ekleyin. Ayrıca helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden hoşlanıyorsanız, helva yapımında ceviz içi ve fındık da kullanabilirsiniz.

 

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