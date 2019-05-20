Kolay profiterol tarifi

Çikolatalı tatlı severlerin karşı koyamadığı bir lezzet, profiterol. Kısa sürede bu karşı koyulmaz lezzete evinde de ulaşmak isteyenler için kolay çikolatalı profiterol tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Hamuru için:
Kreması için:
Üzeri için:
Tereyağını bir tencerede eritmekle başlayın.
Daha sonra su ve unu erimiş tereyağının yanına ilave edip tencereyi güzelce karıştırın.
Hamur karışımınızın topaklanmasını önlemek için karışımı kaşıkla sürekli olarak karıştırın.
Tencerenizdeki hamur karışımını 3 dakika kadar pişirdikten sonra soğuması için kenara alın.
Karışım soğuduktan sonra yumurtaları içine kırın ve güzelce karıştırın.
Daha sonra ellerinizi ıslatın. Böylece hamuru daha rahat şekillendireceksiniz.
Hazırladığınız hamuru küçük toplar olacak şekilde bölüp ellerinizle şekillendirin.
Hamut toplarını yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizin.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 12 dakika pişirin.
Bu arada kremasını hazırlayın.
Süt, şeker, un, yumurta ve vanilyayı derin bir tencerede güzelce karıştırın.
Tenceredeki karışımı kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.
Kullanacağınız krema hazır.
Fırından çıkarttığınız topları bir bıçak yardımıyla kesin.
Hazırladığınız kremayı bir krema sıkma torbasının içine aktarın ve kestiğiniz profiterol toplarının içini krema ile doldurun.
Hazırladığınız profiterolleri cam bir kabın içine alın.
Çikolatalı sos karışımını bir tencerede süt ile birleştirin.
Tencereyi sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam almaya başlayan çikolatalı sosunuz kullanıma hazır.
Profiterollerin üzerine hazırladığınız çikolatalı sosu dökün.
Profiterolleriniz hazır.
Dilerseniz buzdolabında biraz beklettikten sonra hemen servis edebilirsiniz, afiyet olsun.