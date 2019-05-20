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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Kolay profiterol tarifi
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Kolay profiterol tarifi

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Kolay profiterol tarifi

Çikolatalı tatlı severlerin karşı koyamadığı bir lezzet, profiterol. Kısa sürede bu karşı koyulmaz lezzete evinde de ulaşmak isteyenler için kolay çikolatalı profiterol tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 100 gram tereyağı
  • 3 yumurta
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı su

Kreması için:

  • 3 çorba kaşığı un
  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yumurta
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • 1 paket çikolatalı sos
  • 2,5 su bardağı süt

Hazırlanışı

Tereyağını bir tencerede eritmekle başlayın.

Daha sonra su ve unu erimiş tereyağının yanına ilave edip tencereyi güzelce karıştırın.

Hamur karışımınızın topaklanmasını önlemek için karışımı kaşıkla sürekli olarak karıştırın.

Tencerenizdeki hamur karışımını 3 dakika kadar pişirdikten sonra soğuması için kenara alın.

Karışım soğuduktan sonra yumurtaları içine kırın ve güzelce karıştırın.

Daha sonra ellerinizi ıslatın. Böylece hamuru daha rahat şekillendireceksiniz.

Hazırladığınız hamuru küçük toplar olacak şekilde bölüp ellerinizle şekillendirin.

Hamut toplarını yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 12 dakika pişirin.

Bu arada kremasını hazırlayın.

Süt, şeker, un, yumurta ve vanilyayı derin bir tencerede güzelce karıştırın.

Tenceredeki karışımı kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Kullanacağınız krema hazır.

Fırından çıkarttığınız topları bir bıçak yardımıyla kesin.

Hazırladığınız kremayı bir krema sıkma torbasının içine aktarın ve kestiğiniz profiterol toplarının içini krema ile doldurun.

Hazırladığınız profiterolleri cam bir kabın içine alın.

Çikolatalı sos karışımını bir tencerede süt ile birleştirin.

Tencereyi sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam almaya başlayan çikolatalı sosunuz kullanıma hazır.

Profiterollerin üzerine hazırladığınız çikolatalı sosu dökün.

Profiterolleriniz hazır.

Dilerseniz buzdolabında biraz beklettikten sonra hemen servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

Fotoğraf: Ingimage
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