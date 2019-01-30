Özellikle kahvaltıların ve 5 çaylarının kurtarıcılarından olan poğaça, herkesin sevdiği hamur işlerinden. Zaman zaman tariflerde yer alan maya vb. detaylar göz korkutabiliyor. Biz de bunu düşünerek sizin için kısa sürede yapabileceğiniz mayasız kolay bir poğaça tarifi hazırladık. Aileniz ve sevdiklerinizle zevkle, afiyetle yiyin diye… İşte kolay poğaça tarifi!
İç harcı için:
Yumurtaların bir tanesinin sarısını poğaçanın üzerine sürmek için ayırın.
Beyazını ve diğer yumurtayı yoğurt ve sıvı yağ ile birlikte yoğurma kabına alarak karıştırın.
Tuzu da ekleyip bir kez daha karıştırdıktan sonra kabartma tozunu ilave edin.
Unu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın ve elinize yapışmayan bir hamur elde edin.
Maydanozları ince ince kıyıp lor ile karıştırın. (Dilerseniz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz.)
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde açın.
Ortasına harcı kapatıp yuvarlak ya da D şeklinde kapatın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serip poğaçaları üzerine yerleştirin.
Ayırdığınız yumurta sarısını bir fırça yardımı ile poğaçaların üzerine sürün. Arzu ederseniz üzerine susam, çörek otu ya da haşhaş serpin.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp önceden biraz ısıtın ve tepsiyi fırına verin.
Kızaran poğaçalarınız kıtır kıtır kıvamıyla yenmeye hazırdır.