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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Kolay poğaça tarifi
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Kolay poğaça tarifi

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Kolay poğaça tarifi

Özellikle kahvaltıların ve 5 çaylarının kurtarıcılarından olan poğaça, herkesin sevdiği hamur işlerinden. Zaman zaman tariflerde yer alan maya vb. detaylar göz korkutabiliyor. Biz de bunu düşünerek sizin için kısa sürede yapabileceğiniz mayasız kolay bir poğaça tarifi hazırladık. Aileniz ve sevdiklerinizle zevkle, afiyetle yiyin diye… İşte kolay poğaça tarifi!

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yumurta (1 tanesinin sarısını üzeri için ayırın)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet kabartma tozu
  • Alabildiğince un (yaklaşık 4 su bardağı)

İç harcı için:

  • Maydanoz
  • Lor peyniri

Hazırlanışı

Yumurtaların bir tanesinin sarısını poğaçanın üzerine sürmek için ayırın.

Beyazını ve diğer yumurtayı yoğurt ve sıvı yağ ile birlikte yoğurma kabına alarak karıştırın.

Tuzu da ekleyip bir kez daha karıştırdıktan sonra kabartma tozunu ilave edin.

Unu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın ve elinize yapışmayan bir hamur elde edin.

Maydanozları ince ince kıyıp lor ile karıştırın. (Dilerseniz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz.)

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde açın.

Ortasına harcı kapatıp yuvarlak ya da D şeklinde kapatın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip poğaçaları üzerine yerleştirin.

Ayırdığınız yumurta sarısını bir fırça yardımı ile poğaçaların üzerine sürün. Arzu ederseniz üzerine susam, çörek otu ya da haşhaş serpin.

Fırını 175 dereceye ayarlayıp önceden biraz ısıtın ve tepsiyi fırına verin.

Kızaran poğaçalarınız kıtır kıtır kıvamıyla yenmeye hazırdır.

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