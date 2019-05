Kolay baklava nasıl yapılır? Adım adım kolay baklavanın yapılışı

KOLAY BAKLAVA



1 paket baklavalık yufka (40 yaprak)

4 su bardağı ceviz içi (çekilmiş)

1,5 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

Şerbeti İçin:

4 su bardağı su

2 su bardağı şeker

2 damla limonun suyu



Yapılışı:



Şerbeti için, derin bir sos tenceresine su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın.

Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın.

Ocağın altını kısın ve iki damla limonu şerbetin üzerine ekleyin. 1

0 dakika kadar kısık ateşte kıvama gelmesi için bırakın ve daha sonra ocaktan alın.

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın.

Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin.

Toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirip, bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin.

Üzerini fırça yardımıyla eritilmiş tereyağ ve sıvı yağ karışımı ile yağlayın ve tekrar yufka serip, bir kat daha ceviz serpiştirin.

Tüm katları bir sıra yağlı baklava, bir sıra ceviz serpiştirilmiş baklava olacak şekilde sırayla dizin.

En üstte koyacağınız son 3 baklavalık yufkaya sadece eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun.

Baklava dilimi olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra baklavanın ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün.

Baklava şerbetini iyice çektikten sonra servis edin…

TÜRK BAKLAVASININ SIRRI

ürk Standardları Enstitüsü'nce (TSE) "Türk Baklavası"na standart getirildi. Buna göre "yapılan baklavaların ağızlara layık duyusal özellikleri şöyle verilmektedir, kendine özgü renkte (altın sarısı) ve görünüşte olmalı. Yanık, koyu renkte olmamalı, tepsinin her bir dilimi bakılan her yönden aynı özgü altın sarısı renginde olmalı, üstü ve altı aynı renkte olmalı, ton veya pişme farkı olmamalı, içindeki Antep fıstığı bakıldığında zümrüt/çimen yeşili rengini korumalıdır. Çeşniler renklerini ve fiziki özellikleriyle tat ve kokularını korumalı, değişime uğramamalıdır. Ağza alındığında ağızda donma ve kaplama yapmamalı, şerbeti ve yoğunluğu sert olmamalı, ağızda ve dişlerde hissedilmemeli, boğazı yakmamalı; kendine has pişkinliği ile ağızda çiğnemeye mahal vermeden bile dağılmalı ve erimelidir. Görünüş bakımından kendine has görünüşte olmalıdır. Her bir dilimin yüksekliği en az 35 milimetre olmalı ve tepsi içinde her bir dilimin eni boyu yaklaşık aynı ölçüde ve homojen olmalıdır."