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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
31.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Kolay baklava nasıl yapılır? Adım adım kolay baklavanın yapılışı

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Kolay baklava nasıl yapılır? Adım adım kolay baklavanın yapılışı

Türk mutfağının en meşakkatli tatlısı baklava, özellikle bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Baklavanın, hazırlanışı ve içeriğinin bölgelere göre değişse de ortak kültürümüz halinde geldi ancak bu enfes lezzet becerinin yanı sıra zaman istiyor. Baklava hamuru açacak vakti olmayanlar ise pratik tariflerin peşinde. Peki, kolay baklava nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım kolay baklavanın yapılışı

KOLAY BAKLAVA

1 paket baklavalık yufka (40 yaprak)
4 su bardağı ceviz içi (çekilmiş)
1,5 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı tereyağı (eritilmiş)
Şerbeti İçin:
4 su bardağı su
2 su bardağı şeker
2 damla limonun suyu

Yapılışı:

Şerbeti için, derin bir sos tenceresine su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın.
Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın.
Ocağın altını kısın ve iki damla limonu şerbetin üzerine ekleyin. 1
0 dakika kadar kısık ateşte kıvama gelmesi için bırakın ve daha sonra ocaktan alın.
Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın.
Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin.
Toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirip, bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin.
Üzerini fırça yardımıyla eritilmiş tereyağ ve sıvı yağ karışımı ile yağlayın ve tekrar yufka serip, bir kat daha ceviz serpiştirin.
Tüm katları bir sıra yağlı baklava, bir sıra ceviz serpiştirilmiş baklava olacak şekilde sırayla dizin.
En üstte koyacağınız son 3 baklavalık yufkaya sadece eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun.
Baklava dilimi olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra baklavanın ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün.
Baklava şerbetini iyice çektikten sonra servis edin…

TÜRK BAKLAVASININ SIRRI

 ürk Standardları Enstitüsü'nce (TSE) "Türk Baklavası"na standart getirildi. Buna göre "yapılan baklavaların ağızlara layık duyusal özellikleri şöyle verilmektedir, kendine özgü renkte (altın sarısı) ve görünüşte olmalı. Yanık, koyu renkte olmamalı, tepsinin her bir dilimi bakılan her yönden aynı özgü altın sarısı renginde olmalı, üstü ve altı aynı renkte olmalı, ton veya pişme farkı olmamalı, içindeki Antep fıstığı bakıldığında zümrüt/çimen yeşili rengini korumalıdır. Çeşniler renklerini ve fiziki özellikleriyle tat ve kokularını korumalı, değişime uğramamalıdır. Ağza alındığında ağızda donma ve kaplama yapmamalı, şerbeti ve yoğunluğu sert olmamalı, ağızda ve dişlerde hissedilmemeli, boğazı yakmamalı; kendine has pişkinliği ile ağızda çiğnemeye mahal vermeden bile dağılmalı ve erimelidir. Görünüş bakımından kendine has görünüşte olmalıdır. Her bir dilimin yüksekliği en az 35 milimetre olmalı ve tepsi içinde her bir dilimin eni boyu yaklaşık aynı ölçüde ve homojen olmalıdır."

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