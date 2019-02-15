Kol böreği tarifi

Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği kahvaltılardan akşam yemeklerine günün her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerden. Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı böreğin lezzetinin asıl sırrı ise içindeki harcındaki kuş üzümleri ve baharatlar. İşte hazır yufkayla evde kolayca yapıp zevkle yiyebileceğiniz çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi…
İç harcı için:
Sosu için:
Üzeri için:
İşe öncelikle böreğin iç harcını yapmakla başlayın.
Kuş üzümlerini bir kasenin içinde sıcak suya yatırın.
Şişen üzümlerin suyunu süzün.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Bir tavada yağı kızdırıp soğanları kavurmaya başlayın.
Üzerine kıymayı ekleyin.
Tuzu ve baharatları da ilave edip kıymalar güzelce piştiğinde altını kapatın.
Kuş üzümlerini de ekleyip karıştırarak kenarda soğumaya bırakın.
Böreğin sosu için yumurtayı derin bir kabın içinde biraz çırpın.
İçine sütü ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
Yufkaların birini tezgahın üzerine serin. Hazırladığınız sosu fırça yardımıyla yufkanın her yerine sürün.
Kıymalı harcı yufkanın bir kenarına serpiştirip rulo biçiminde sarın ve sarmal şeklinde tepsiye yerleştirin.
Bütün yufkalara aynı işlemi yapın.
Zeytinyağı ve yumurta sarısını bir kasede çırpıp fırçayla böreklerin üzerine sürün.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi 20-25 dakika kadar fırında tutun. Üstü kızarınca börekler pişmiş demektir.