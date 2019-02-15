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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Kol böreği tarifi
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Kol böreği tarifi

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Kol böreği tarifi

Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği kahvaltılardan akşam yemeklerine günün her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerden. Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı böreğin lezzetinin asıl sırrı ise içindeki harcındaki kuş üzümleri ve baharatlar. İşte hazır yufkayla evde kolayca yapıp zevkle yiyebileceğiniz çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet yufka

İç harcı için:

  • 400 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 90 gram kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet yumurta

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

İşe öncelikle böreğin iç harcını yapmakla başlayın.

Kuş üzümlerini bir kasenin içinde sıcak suya yatırın.

Şişen üzümlerin suyunu süzün.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Bir tavada yağı kızdırıp soğanları kavurmaya başlayın.

Üzerine kıymayı ekleyin.

Tuzu ve baharatları da ilave edip kıymalar güzelce piştiğinde altını kapatın.

Kuş üzümlerini de ekleyip karıştırarak kenarda soğumaya bırakın.

Böreğin sosu için yumurtayı derin bir kabın içinde biraz çırpın.

İçine sütü ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Yufkaların birini tezgahın üzerine serin. Hazırladığınız sosu fırça yardımıyla yufkanın her yerine sürün.

Kıymalı harcı yufkanın bir kenarına serpiştirip rulo biçiminde sarın ve sarmal şeklinde tepsiye yerleştirin.

Bütün yufkalara aynı işlemi yapın.

Zeytinyağı ve yumurta sarısını bir kasede çırpıp fırçayla böreklerin üzerine sürün.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi 20-25 dakika kadar fırında tutun. Üstü kızarınca börekler pişmiş demektir.

 

Fotoğraf: Alamy
Sarıyer böreği tarifi kol böreği tarifi börek tarifleri

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