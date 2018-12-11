Kokoreç nasıl yapılır?
Sokak lezzeti denince Türkiye’de akla ilk gelenlerden biri olan kokorecin seveni de sevmeyeni de çoktur. Sevmeyenlerin ya da yemek istemeyenlerin çoğu da temizlik kaygıları nedeniyle bu enfes lezzetten uzak durur. Peki size desek ki kendi evinizde, kendi mutfağınızda kokoreç yapıp gönlünüzce yiyebilirsiniz, o zaman ne dersiniz? İşte tüm püf noktaları ve ayrıntılarıyla evde kokoreç yapımı.
Kokoreç normalde kuzunun ince bağırsağından yapılır. Ancak evde işkembe kullanarak da kokoreç yapabilirsiniz. Hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın, yemeğinizin lezzetli olmasını istiyorsanız kuzunun çok yaşlı olmamasına dikkat edin.
Kokoreci hazırlamadan önce malzemelerinizi süte yatırıp bir süre bekletmek, hem lezzet hem de yumuşaklık açısından faydalıdır.
Kokorece lezzetini veren en önemli şey baharatlarıdır. Baharatlarınızın, özellikle de kekiğinizin taze olmasına dikkat edin. Et yemeklerinde çok iyi sonuç veren dağ kekiği ya limon kekiği kullandığınızda yemeğiniz çok lezzetli olacaktır. Aynı şekilde pul biberinizin de taze, doğal ve lezzetli olması yemeğin lezzetini artıracaktır. Eğer seviyorsanız acı pul biber kullanabilirsiniz.
Peki kokoreç nasıl yapılır? Öncelikle malzemelere bir göz atalım…
500 gram kuzu işkembesi
2 adet domates
5 adet sivri biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
Kasaptan almış olduğunuz işkembeyi sıcak suyla iyice yıkayıp temizleyin. Dilerseniz kuşbaşı doğradıktan sonra dilerseniz de bütün halde düdüklü tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip 45 dakika pişirin. Eğer haşlamadan önce doğramadıysanız haşladıktan sonra kuşbaşı doğrayıp tavaya alın ve kavurmaya başlayın.
Domatesleri baharatlarla birlikte robottan geçirin, biberleri ince ince kıyın ve hepsini kavrulmakta olan kokoreçlerin üzerine ekleyin. Suyunu çekene kadar hepsini iyice pişirin. Dışarıda yediğinizden hiçbir eksiği olmayan kokoreciniz hazır. Taze ekmeğin arasında servis edebilirsiniz.
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