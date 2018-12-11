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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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11.12.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Kokoreç nasıl yapılır?

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Kokoreç nasıl yapılır?

Sokak lezzeti denince Türkiye’de akla ilk gelenlerden biri olan kokorecin seveni de sevmeyeni de çoktur. Sevmeyenlerin ya da yemek istemeyenlerin çoğu da temizlik kaygıları nedeniyle bu enfes lezzetten uzak durur.  Peki size desek ki kendi evinizde, kendi mutfağınızda kokoreç yapıp gönlünüzce yiyebilirsiniz, o zaman ne dersiniz? İşte tüm püf noktaları ve ayrıntılarıyla evde kokoreç yapımı.

Kokoreç normalde kuzunun ince bağırsağından yapılır. Ancak evde işkembe kullanarak da kokoreç yapabilirsiniz. Hangi malzemeyi kullanırsanız kullanın, yemeğinizin lezzetli olmasını istiyorsanız kuzunun çok yaşlı olmamasına dikkat edin.

Kokoreci hazırlamadan önce malzemelerinizi süte yatırıp bir süre bekletmek, hem lezzet hem de yumuşaklık açısından faydalıdır.

Kokorece lezzetini veren en önemli şey baharatlarıdır. Baharatlarınızın, özellikle de kekiğinizin taze olmasına dikkat edin. Et yemeklerinde çok iyi sonuç veren dağ kekiği ya limon kekiği kullandığınızda yemeğiniz çok lezzetli olacaktır. Aynı şekilde pul biberinizin de taze, doğal ve lezzetli olması yemeğin lezzetini artıracaktır. Eğer seviyorsanız acı pul biber kullanabilirsiniz.

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Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun
Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Peki kokoreç nasıl yapılır? Öncelikle malzemelere bir göz atalım…

500 gram kuzu işkembesi

2 adet domates

5 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Kasaptan almış olduğunuz işkembeyi sıcak suyla iyice yıkayıp temizleyin. Dilerseniz kuşbaşı doğradıktan sonra dilerseniz de bütün halde düdüklü tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip 45 dakika pişirin. Eğer haşlamadan önce doğramadıysanız haşladıktan sonra kuşbaşı doğrayıp tavaya alın ve kavurmaya başlayın.

Domatesleri baharatlarla birlikte robottan geçirin, biberleri ince ince kıyın ve hepsini kavrulmakta olan kokoreçlerin üzerine ekleyin. Suyunu çekene kadar hepsini iyice pişirin. Dışarıda yediğinizden hiçbir eksiği olmayan kokoreciniz hazır. Taze ekmeğin arasında servis edebilirsiniz.

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