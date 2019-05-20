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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.05.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Köfteli patatesli paça nasıl yapılır? Köfteli patatesli paça tarifi

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Köfteli patatesli paça nasıl yapılır? Köfteli patatesli paça tarifi

Patates yemekleri büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor. İşte bu yemeklere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Köfteli patatesli paça. Patates püresi, çeşitli baharatlarla harmanlanan köfte toplarıyla buluşuyor, tadı damakları şenlendirecek bir lezzet öne çıkıyor. İşte, köfteli patatesli paça tarifi

KÖFTELİ PATATES PAÇASI

Patates Paçası için;
6 adet patates
2 su bardağı çırpılmış yoğurt
2 adet yumurta
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 çay kaşığı tuz
Köftesi için;
350 gr kıyma
1 adet küçük soğan
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 avuç ekmek içi
2 çay kaşığı tuz
Sosu için;
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte bütün halde haşlamaya bırakalım.
Köfte için kıyma ekmek içi rendelenmiş soğan ezilmiş sarımsak ve baharatları alıp güzelce yoğuralım.
Minik köfteler yapıp yağılı kağıt serili tepsiye dizelim.
Hepsi bittikten sonra 180-200 derece fırında köfteler kızarana kadar pişirelim.
Patatesler haşlandıktan sonra süzelim ve kabuklarını soyup ezici ile ezelim.
Bir tencereye zeytinyağı yağ koyup ezilmiş patates, biraz tuz ve iki yumurtayı ilave edip karıştıralım. Kısık ateşte karıştırarak 6-7 dk kadar pişirelim.
Sonra ocaktan alıp içerisine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu dökelim. Püre kıvamına gelene kadar karıştıralım.
Patates paçasını bir tepsiye döküp üzerini düzleyelim.
Fırında kızarttığımız köfteleri patates paçasının üzerine dizelim.
Salçalı sos için;
2 yemek kaşığı tereyağını eritelim.
1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuralım ve köftelerin üzerine gezdirelim

 

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