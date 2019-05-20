Köfteli patatesli paça nasıl yapılır? Köfteli patatesli paça tarifi
Patates yemekleri büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor. İşte bu yemeklere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Köfteli patatesli paça. Patates püresi, çeşitli baharatlarla harmanlanan köfte toplarıyla buluşuyor, tadı damakları şenlendirecek bir lezzet öne çıkıyor. İşte, köfteli patatesli paça tarifi
KÖFTELİ PATATES PAÇASI
Patates Paçası için;
6 adet patates
2 su bardağı çırpılmış yoğurt
2 adet yumurta
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 çay kaşığı tuz
Köftesi için;
350 gr kıyma
1 adet küçük soğan
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 avuç ekmek içi
2 çay kaşığı tuz
Sosu için;
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte bütün halde haşlamaya bırakalım.
Köfte için kıyma ekmek içi rendelenmiş soğan ezilmiş sarımsak ve baharatları alıp güzelce yoğuralım.
Minik köfteler yapıp yağılı kağıt serili tepsiye dizelim.
Hepsi bittikten sonra 180-200 derece fırında köfteler kızarana kadar pişirelim.
Patatesler haşlandıktan sonra süzelim ve kabuklarını soyup ezici ile ezelim.
Bir tencereye zeytinyağı yağ koyup ezilmiş patates, biraz tuz ve iki yumurtayı ilave edip karıştıralım. Kısık ateşte karıştırarak 6-7 dk kadar pişirelim.
Sonra ocaktan alıp içerisine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu dökelim. Püre kıvamına gelene kadar karıştıralım.
Patates paçasını bir tepsiye döküp üzerini düzleyelim.
Fırında kızarttığımız köfteleri patates paçasının üzerine dizelim.
Salçalı sos için;
2 yemek kaşığı tereyağını eritelim.
1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuralım ve köftelerin üzerine gezdirelim
Yorumları Göster
Yorumları Gizle