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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Salata Tarifleri>Kızarmış ekmek salatası tarifi
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Kızarmış ekmek salatası tarifi

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Kızarmış ekmek salatası tarifi

Daha çok tatlılarda kullandığımız hazır kızarmış ekmekler ile enfes bir salata hazırlamaya ne dersiniz? Eğer cevabınız evet ise doğru yerdesiniz. Kızarmış ekmek salatasını ister 5 çayında isterseniz de akşam yemeklerinizde tercih edebilirsiniz. Sofralarınızı renklendirecek bu nefis salatayı mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinizi söyleyebiliriz. Şimdiden afiyet olsun...

  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket kızarmış ekmek
  • 1 kase konserve garnitür
  • 1 kase yoğurt
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 2 adet havuç
  • Pul biber
  • Maydanoz
  • Tuz

Hazırlanışı

Ekmekleri salata tabağına yerleştirin. Dilerseniz ekmekleri sütle ıslatabilirsiniz.

Bir kasede yoğurt ve mayonezi karıştırın ve sarımsağı da ekleyin.

Garnitürün suyunu süzüp yoğurtlu karışıma ekleyin.

Ardından bir kısmını ekmeklerin üzerine yayın.

Bir kat ekmek bir kat sos olacak şekilde salatanızı hazırlayın.

Üzerini de rendelenmiş havuç, haşlanmış yumurta, pul biber ve maydanozla süsleyin.

Afiyet olsun...

Fotoğraf: Alamy
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