Kızarmış dondurma tarifi

Kızarmış dondurma... Hem içi erimeden kalacak hem de dışı çıtır çıtır olacak. Bu nefis tatlıyı hazırlamak ne kadar zahmetli olsa da lezzetiyle sizi asla pişman etmeyecek. Denemek isteyenler için işte kızarmış dondurmanın malzemeleri ve yapımı... Şimdiden afiyet olsun...
Kızartmak için:
Kısa süre oda sıcaklığında beklettiğiniz dondurmayı eşit parçalara bölün.
Her bir parçayı avuç içinizde yuvarlayın.
Hindistan cevizini düz bir tabağa alın.
Dondurma toplarını da hindistan cevizine bulayıp bir süre derin dondurucuda bekletin.
Mısır gevreği, galeta unu, fındık ve şekeri küçük parçalar olacak şekilde blenderda çekin.
Bir kasede yumurta akını çırpın.
Derin dondurucudan çıkardığınız dondurma toplarını önce yumurta akına daha sonra mısır gevrekli harca bulayın.
Daha sonra tekrar derin dondurucuya atarak bir süre bekletin.
Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
Dondurma toplarını derin dondurucudan çıkarıp yağda 15-20 saniye kızartın.
Üzerine çikolata sosu gezdirerek servis edin.
Afiyet olsun...