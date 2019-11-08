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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Kızarmış dondurma tarifi
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Kızarmış dondurma tarifi

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Kızarmış dondurma tarifi

Kızarmış dondurma... Hem içi erimeden kalacak hem de dışı çıtır çıtır olacak. Bu nefis tatlıyı hazırlamak ne kadar zahmetli olsa da lezzetiyle sizi asla pişman etmeyecek. Denemek isteyenler için işte kızarmış dondurmanın malzemeleri ve yapımı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram Maraş dondurması
  • 2 adet yumurta akı
  • 1 su bardağı hindistan cevizi
  • 3/4 su bardağı iri çekilmiş fındık içi
  • 3/4 su bardağı mısır gevreği
  • 1 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1/2 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Kısa süre oda sıcaklığında beklettiğiniz dondurmayı eşit parçalara bölün.

Her bir parçayı avuç içinizde yuvarlayın.

Hindistan cevizini düz bir tabağa alın.

Dondurma toplarını da hindistan cevizine bulayıp bir süre derin dondurucuda bekletin.

Mısır gevreği, galeta unu, fındık ve şekeri küçük parçalar olacak şekilde blenderda çekin.

Bir kasede yumurta akını çırpın.

Derin dondurucudan çıkardığınız dondurma toplarını önce yumurta akına daha sonra mısır gevrekli harca bulayın.

Daha sonra tekrar derin dondurucuya atarak bir süre bekletin.

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.

Dondurma toplarını derin dondurucudan çıkarıp yağda 15-20 saniye kızartın.

Üzerine çikolata sosu gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun...

Dondurmalı Şeftali Tatlısı | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
Kızarmış dondurma Yemek Tarifleri
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