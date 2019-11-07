Kızarmış dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi
Son yıllarda pek çok restoranın menüsünde yer almaya başlayan kızarmış dondurma, evde de yapılması oldukça kolay olan bir tatlı. Sade dondurmayla yaptığınız kızarmış dondurmayı karamel ya da çikolata sos ile birlikte de servise sunabilirsiniz. Peki, kızarmış dondurma nasıl yapılır? İşte adım adım kızarmış dondurma tarifi
Dondurmayla yapılan tariflere bir yenisini eklemeye ne dersiniz? Kızarmış dondurma hem sizin hem de misafirlerinizin kalbini fethedecek. İşte, kızarmış dondurma için gerekli malzemeler ve adım adım kızarmış dondurma tarifi...
Malzemeler:
• 500 gr sütlü dondurma
•2 adet yumurta akı
•1 su bardağı hindistan cevizi
•3/4 su bardağı iri çekilmiş fındık içi
•3/4 su bardağı mısır gevreği
•1 yemek kaşığı esmer şeker
•Yarım çay kaşığı tarçın
Kızartmak için:
• 2 su bardağı ayçiçek yağı
KIZARMIŞ DONDURMA NASIL YAPILIR?
1- Derin dondurucudan çıkarttığınız dondurmayı on eşit parçaya kesin.
2- Kestiğiniz her bir dondurma parçasını erimeden hızlıca avucunuzun içerisinde yuvarlayın.
3-T opları rendelenmiş Hindistan cevizine bulayın ve çukur bir tabağa alın.
4- Üzerini streç filmle kapladıktan sonra buzluğa kaldırıp 1-2 saat bekletin.
5- İri çekilmiş fındık içi, mısır gevreği, esmer şeker ve toz tarçını ’da karıştırıp küçük parçalar haline getirin.
6- Yumurta aklarını derin bir kapta bir çatal yardımıyla çırpın.
7- Derin dondurucuya koyduğunuz dondurma toplarını çıkartın ve öncelikle yumurta akına sonrasında kaplama harcına bulayın.
8 -Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve yeniden derin dondurucuya kaldırıp en az 2-3 saat daha bekletin. Vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz çok daha iyi olur.
9- Kızartma öncesinde ayçiçek yağını kızdırın.
10- Dondurmaları derin dondurucudan çıkartın ve kızgın yağda 15-20 saniye kızartıp hemen servis edin.