Kıymalı rulo pide tarifi

Hamur işlerini yemeye doyamadığımız bir gerçek. Özellikle pide, lahmacun gibi lezzetlere bayılıyoruz. Peki bu pideleri evinizde yapıp dilediğiniz malzemeyle gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz tatlar ortaya çıkarmaya ne dersiniz. Görüntüsü de çok farklı olan rulo pideyi biz bu kez kıymayla yaptık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Hamur malzemeleri:
İç harcı için:
Hamur malzemelerini derin bir kapta iyice yoğurun.
Hamurun mayalanıp kabarması için 1 saat kadar dinlendirin.
Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
Sıvı yağı tavada kızdırıp soğanları kavurmaya başlayın.
Soğanlar pembeleştiğinde içine kıymaları ekleyip kavurmaya devam edin.
Son olarak salçaları da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Tuzunu ve baharatlarını da ekleyip ocaktan alın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Mayalanan hamuru parçalara ayırıp tepsiye yerleştirin.
Kıymalı içi pidenin üzerine yayın ve iki tarafından sararak rulo haline getirin.
Pideleri bir süre de tepside mayalandırın.
Bu esnada fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi fırına verip pideleri üstleri kızarana kadar pişirin.
Dilimleyip servis yapın. Afiyet olsun…