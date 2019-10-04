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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Kıymalı rulo pide tarifi
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Kıymalı rulo pide tarifi

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Kıymalı rulo pide tarifi

Hamur işlerini yemeye doyamadığımız bir gerçek. Özellikle pide, lahmacun gibi lezzetlere bayılıyoruz. Peki bu pideleri evinizde yapıp dilediğiniz malzemeyle gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz tatlar ortaya çıkarmaya ne dersiniz. Görüntüsü de çok farklı olan rulo pideyi biz bu kez kıymayla yaptık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamur malzemeleri:

  • 2 su bardağı süt
  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 paket kuru maya
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan
  • 450 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • İsteğe göre baharat
  • Tuz

Hazırlanışı

Hamur malzemelerini derin bir kapta iyice yoğurun.

Hamurun mayalanıp kabarması için 1 saat kadar dinlendirin.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın.

Sıvı yağı tavada kızdırıp soğanları kavurmaya başlayın.

Soğanlar pembeleştiğinde içine kıymaları ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak salçaları da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Tuzunu ve baharatlarını da ekleyip ocaktan alın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Mayalanan hamuru parçalara ayırıp tepsiye yerleştirin.

Kıymalı içi pidenin üzerine yayın ve iki tarafından sararak rulo haline getirin.

Pideleri bir süre de tepside mayalandırın.

Bu esnada fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip pideleri üstleri kızarana kadar pişirin.

Dilimleyip servis yapın. Afiyet olsun…

Kıymalı Rulo Börek | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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