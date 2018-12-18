Kıymalı pide nasıl yapılır?
Herkes tarafından çok sevilen bir yiyecektir pide. Her yaştan insanın gönlünde taht kurmuştur. Günün her saatinde, yaz, kış demeden her mevsim bolca tüketebilirsiniz. Peki kıymalı pide nasıl yapılır? Pide içi hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Kıymalı pide nasıl pişirilir? Bu soruların cevapları hemen aşağıda…
Pide hamuru için
Çeyrek su bardağı ılık suya, 1 paket kuru mayaya, 1 tatlı kaşığı toz şekere, 3 yemek kaşığı ayçiçeği yağına, yarım su bardağı yoğurda, 2,5 su bardağı una ve yarım tatlı kaşığı tuza ihtiyacınız var.
Kuru mayayı harekete geçirmek için, ılık su ve toz şekerle karıştırıp 5 dakika kadar bekletin. Unu, ortasında havuz gibi boşluk kalacak şekilde, tezgaha dökün. Kenarlara tuz serpiştirin, yoğurt, yağ ve maya karışımını ortasındaki havuza ekleyin. Kenardaki unları ortaya doğru atarak hamuru yoğurmaya başlayın. Yoğurma işlemini, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar devam ettirin. İhtiyaç halinde un ekleyerek yoğurmaya devam edebilirsiniz. Yoğurduğunuz hamurun üstünü hafif nemli ve pamuklu bir bezle örterek oda sıcaklığında en az 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu sürede hamurunuzun iç harcını hazırlayabilirsiniz.
400 gram kıymaya, 1 adet kuru soğana, 1 adet yeşil bibere, 1 adet domatese, çeyrek demet maydanoza, yarım tatlı kaşığı biber salçasına, yarım tatlı kaşığı domates salçasına, 1 çay kaşığı tuza ve dilediğiniz kadar toz bibere ihtiyacınız var. Kıymayı damak tadınıza göre ister dana, ister kuzu, isterseniz de karışık olarak alabilirsiniz.
Öncelikle bütün sebzeleri güzelce yıkayarak başlayın. Kıymayı derin bir kaba alın. Maydanozları iyice kıyın. Diğer sebzeleri ise kesme tahtasında birbirlerine orantılı olacak şekilde ince ince doğrayın. Soğan, kıyma ve maydanozu birbirine harmanladıktan sonra hazır olan bütün malzemeleri yavaş yavaş kıyma karışımına ekleyerek karıştırın. Soğan, kıyma ve maydanoz harmanlandıktan sonra bütün malzemelerin iyice birbirine karışmış olmasına özen gösterin. Tuz ve baharatları da ilave etmeyi unutmayın. Harcınızın kıvamından emin olamadıysanız ve çok kuru kaldığını düşünüyorsanız biraz su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Harcınız hazır.
Dinlenmeye bıraktığınız hamuru bezelere ayırın. Unlu tezgahın üstüne uzunlamasına açarak şekillendirin. Hamur tabanını çok ince veya çok kalın bırakmamaya özen gösterin. Hazırladığınız iç harcı, şekil verdiğiniz hamurların ortalarına iyice yayın. Elinizle bastırarak hamurun her yerine yaydırın. Hamur kenarlarını içe doğru hafifçe kıvırarak kenarlarını oluşturun. Pidenin uçlarını çekerek boyunu uzatın. Pideleri fırın tepsisine alın ve önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Pideleriniz hazır.
Fırından çıkardığınız pidelerin kenarlarına eritilmiş tereyağı sürüp, lezzetine lezzet katarak servis edebilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri rendeleyip 5 dakika daha fırınlarsanız, erimiş bol kaşarlı, kıymalı pideleriniz olacaktır. Afiyet olsun.
PASTIRMA SEVERLER İÇİN, PASTIRMALI KAŞARLI PİDE
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