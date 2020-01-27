Kıymalı mantarlı krep kulesi tarifi

Süt, yumurta, un ve tuzu derin bir kasede karıştırın.

Tavayı ocağa alıp ısıtın. Az miktarda sıvı yağ veya tereyağı ekleyin.

Hazırladığınız karışımı bir kepçe yardımıyla tavaya yayın.

Her iki tarafını da güzelce pişirin.

Diğer taraftan da iç harcını hazırlayın. Soğanı yemeklik olarak doğrayın.

Doğradığınız soğanları bir tavaya alıp soteleyin.

Üzerine kıymayı da ekleyerek bir süre kavurun.

Kıyma pişince mantarları ve baharatları ekleyip pişirin.

Harcınız hazır olunca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Beşamel sos için de; bir tencerede tereyağını eritin.

Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü de ekleyip sosunuzun kıvamı koyulaşana kadar karıştırın.

Tuz, muskat ve beyaz biberi de ilave ettikten sonra kaşar peynirini de ekleyip eritin.

Daha sonra beşamel sosun bir miktarını kıymalı harçla karıştırın.

Kreplerden birini servis tabağına alın ve üzerine beşamel sos ile karıştırdığınız iç harcı ekleyin.

Bu şekilde hazırladığınız kreplerin üzerine de kalan beşamel sosunu gezdirin.

Üzerinde rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve fırına verip 180 derecede 10 dakika kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...