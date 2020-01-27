Kıymalı mantarlı krep kulesi tarifi
Kahvaltıların vazgeçilmezi krepi bambaşka bir tarifle hiç denediniz mi? Şahane lezzeti ve kolay yapılışıyla sofranızı süsleyecek kıymalı mantarlı krep kulesi, nefis kıymalı harcı, krepi ve beşamel sosu bir tabakta birleştiriyor. Sofranızda farklı bir tarife yer vermek isterseniz, tüm yapılış aşamalarını sizin için hazırladık. Mutlaka deneyin!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
Krep için:
- 4 adet yumurta
- 4 su bardağı süt
- 4 şu bardağı un
- 2 tutam tuz
İç harcı için:
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 750 gram kıyma
- 10-15 adet dilimlenmiş mantar
- 1 çay kaşığı karabiber
Beşamel sosu için:
- 4 yemek kaşığı un
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 4 su bardağı süt
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay kaşığı muskat
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı beyaz biber
Üzeri için:
- Rendelenmiş kaşar peyniri
Hazırlanışı
Süt, yumurta, un ve tuzu derin bir kasede karıştırın.
Tavayı ocağa alıp ısıtın. Az miktarda sıvı yağ veya tereyağı ekleyin.
Hazırladığınız karışımı bir kepçe yardımıyla tavaya yayın.
Her iki tarafını da güzelce pişirin.
Diğer taraftan da iç harcını hazırlayın. Soğanı yemeklik olarak doğrayın.
Doğradığınız soğanları bir tavaya alıp soteleyin.
Üzerine kıymayı da ekleyerek bir süre kavurun.
Kıyma pişince mantarları ve baharatları ekleyip pişirin.
Harcınız hazır olunca ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Beşamel sos için de; bir tencerede tereyağını eritin.
Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü de ekleyip sosunuzun kıvamı koyulaşana kadar karıştırın.
Tuz, muskat ve beyaz biberi de ilave ettikten sonra kaşar peynirini de ekleyip eritin.
Daha sonra beşamel sosun bir miktarını kıymalı harçla karıştırın.
Kreplerden birini servis tabağına alın ve üzerine beşamel sos ile karıştırdığınız iç harcı ekleyin.
Bu şekilde hazırladığınız kreplerin üzerine de kalan beşamel sosunu gezdirin.
Üzerinde rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve fırına verip 180 derecede 10 dakika kadar pişirin.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun...