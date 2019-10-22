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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
22.10.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Kıymalı karnıyarık poğaça nasıl yapılır? Karnıyarık poğaça tarifi

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Kıymalı karnıyarık poğaça nasıl yapılır? Karnıyarık poğaça tarifi

Sıradan hamur işlerinden sıkılanlar için enfes bir önerimiz var: Kıymalı karnıyarık poğaça. Görüntüsü itibariyle patlıcanın en sevilen hali karnıyarığa benzemesi nedeniyle bu ismi alan poğaçayı her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Peki, kıymalı karnıyarık poğaça nasıl yapılır?

KIYMALI KARNIYARIK POĞAÇA

3,5 – 4 su bardağı un
1 paket maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
2 çay bardağı süt
1 çay kaşığının ucuyla mahlep (isteğe göre)
1 adet yumurtanın akı (sarısı üstüne sürülecek)

İçi için:

250 gr kıyma
1 küçük boy soğan
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ

KIYMALI KARNIYARIK POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına unu, mayayı, kullanacaksanız mahlebi, tuz ve şekeri koyup karıştırın.

Süt, yumurta akı, sıvı yağ ve eritilmiş margarini ekleyerek yoğurun.

Ele ve kaba yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamurun üstüne streç film kapatın ve 30 dakika kadar ılık bir yerde dinlendirin.

Hamur mayalarınken sıvı yağı tavaya alın.

Soğanı ve kıymayı, kıyma suyunu salıp çekinceye kadar kavurun.

Salçayı, tuz ve biberini ekleyin 1 dakika daha kavurup ocaktan alın.

Mayalanan hamurdan mandalinadan biraz daha ufak parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın.

Hafifçe unladığınız tezgahta elinizle hamuru açın ve iki yanına iki çizik atın.

İki çiziğin ortasında kalan kısma kavurduğunuz kıymalı iç harcı koyun.

Fotoğraftaki gibi önce bir ucunu diğer attığınız çiziğin içinden geçirin, diğer ucu da hamurun üstüne kapatın.

Hazırladığınız poğaçaları 3-4 santim aralıklarla fırın tepsisine dizin.

Üstüne fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün.

180 derece önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

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