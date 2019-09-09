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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Kıymalı içli patates köftesi tarifi
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Kıymalı içli patates köftesi tarifi

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Kıymalı içli patates köftesi tarifi

Köfteyi de patatesi de çok seviyoruz. Peki bu ikisi aynı tarifte bir araya gelirse ne olur? Ortaya enfes lezzetler çıkar. Bu lezzetlerden biri de kıymalı içli patates köftesi. Klasik içli köfteye benziyor ancak dışındaki kaplaması bulgurla değil patates ve irmikle yapılıyor. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kıymalı içli patates köftesi tarifi…

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Patates hamuru için:

  • 5 adet orta boy patates
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz karabiber

İç harcı için:

  • 125 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Bulamak için:

  • 1 küçük kase galeta unu
  • 1 adet yumurta

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Patatesleri haşlayıp derin bir kaseye rendeleyin.

Üzerine tuz, baharat, yumurta ve irmik ilave edin ve yoğurun.

Kuru soğanı yemeklik biberleri ise halka halka doğrayın.

Tavada sıvı yağı kızdırıp soğan ve biberleri ilave edin.

Kıymayı da ekleyin ve kavurmayı sürdürün.

Son olarak tuz ve baharatları ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Patatesli hamuru 10 dakika kadar buzdolabında soğutun.

Ardından yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açın.

Kıymalı harcı patatesin ortasına koyup elinizle kapayın.

Önce galeta ununa sonra da yumurtaya buladığınız köfteleri kızgın yağda orta ateşte kızartın.

Kağıt havluyla yağını çektirdiğiniz köfteleri soğumadan servis edin.

Pastırmalı Patates Tost | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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