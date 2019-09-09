Köfteyi de patatesi de çok seviyoruz. Peki bu ikisi aynı tarifte bir araya gelirse ne olur? Ortaya enfes lezzetler çıkar. Bu lezzetlerden biri de kıymalı içli patates köftesi. Klasik içli köfteye benziyor ancak dışındaki kaplaması bulgurla değil patates ve irmikle yapılıyor. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kıymalı içli patates köftesi tarifi…
Patates hamuru için:
İç harcı için:
Bulamak için:
Kızartmak için:
Patatesleri haşlayıp derin bir kaseye rendeleyin.
Üzerine tuz, baharat, yumurta ve irmik ilave edin ve yoğurun.
Kuru soğanı yemeklik biberleri ise halka halka doğrayın.
Tavada sıvı yağı kızdırıp soğan ve biberleri ilave edin.
Kıymayı da ekleyin ve kavurmayı sürdürün.
Son olarak tuz ve baharatları ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
Patatesli hamuru 10 dakika kadar buzdolabında soğutun.
Ardından yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açın.
Kıymalı harcı patatesin ortasına koyup elinizle kapayın.
Önce galeta ununa sonra da yumurtaya buladığınız köfteleri kızgın yağda orta ateşte kızartın.
Kağıt havluyla yağını çektirdiğiniz köfteleri soğumadan servis edin.