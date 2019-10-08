Kıymalı gözleme tarifi

Gözleme Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Evde de sokakta da yapılan gözlemenin en leziz hali de el açması yufkayla ve kıymayla yapılıyor. Kıymayı kavurup gözleme yapmayı tercih edenler olmakla birlikte biz bugünkü tarifimizde çiğden gözleme yaptık çünkü çiğ kıyma yufkanın üzerine daha iyi dağılıyor. Denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Hamuru için:
İç harcı için:
Hamurun un haricindeki malzemelerini yoğurma kabında karıştırın.
Üzerine azar azar un ekleyerek yoğurun.
Yoğururken ara sıra elinizi zeytinyağına batırarak yağlayın.
Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp bir süre dinlendirin.
Bu esnada kıymalı harcı hazırlayın.
Soğan, sarımsak ve biberi mutfak robotunda çekin.
Suyunu sıkıp süzün.
Malzemeleri kıymaya ekleyin.
Domatesleri soyup ince ince doğrayın ve sıvı yağ ile birlikte kıymaya ekleyin.
Son olarak salçaları, kıyılmış maydanozu, tuzu ve baharatları ilave edin ve güzelce yoğurun.
Hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça koparın.
Zemini unlayıp hamurları yuvarlak açın.
Kıymalı harcı hamurun yarısına elinizle yayın ve diğer yarısını üzerine kapatın. D şeklinde bir gözleme elde edin.
Gözlemeleri sac üzerinde ya da tavada arkalı önlü çevirerek pişirin.
Yanında ayranla sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…