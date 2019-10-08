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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Kıymalı gözleme tarifi
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Kıymalı gözleme tarifi

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Kıymalı gözleme tarifi

Gözleme Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Evde de sokakta da yapılan gözlemenin en leziz hali de el açması yufkayla ve kıymayla yapılıyor. Kıymayı kavurup gözleme yapmayı tercih edenler olmakla birlikte biz bugünkü tarifimizde çiğden gözleme yaptık çünkü çiğ kıyma yufkanın üzerine daha iyi dağılıyor. Denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 5 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Aldığı kadar

İç harcı için:

  • 500 gram kıyma
  • 3 adet kuru soğan
  • 6 diş sarımsak
  • 10 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Hamurun un haricindeki malzemelerini yoğurma kabında karıştırın.

Üzerine azar azar un ekleyerek yoğurun.

Yoğururken ara sıra elinizi zeytinyağına batırarak yağlayın.

Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp bir süre dinlendirin.

Bu esnada kıymalı harcı hazırlayın.

Soğan, sarımsak ve biberi mutfak robotunda çekin.

Suyunu sıkıp süzün.

Malzemeleri kıymaya ekleyin.

Domatesleri soyup ince ince doğrayın ve sıvı yağ ile birlikte kıymaya ekleyin.

Son olarak salçaları, kıyılmış maydanozu, tuzu ve baharatları ilave edin ve güzelce yoğurun.

Hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça koparın.

Zemini unlayıp hamurları yuvarlak açın.

Kıymalı harcı hamurun yarısına elinizle yayın ve diğer yarısını üzerine kapatın. D şeklinde bir gözleme elde edin.

Gözlemeleri sac üzerinde ya da tavada arkalı önlü çevirerek pişirin.

Yanında ayranla sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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